Ktorí absolventi vysokých škôl si najrýchlejšie nájdu prácu? Zamestnávatelia preferujú len určité odbory

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Zamestnávatelia netrpezlivo čakajú na príchod nových absolventov na trh práce. Záujem o čerstvo doštudovaných uchádzačov o prácu oproti minulým rokom stúpa. Absolútne najžiadanejšími sú absolventi informatiky, strojárstva a ekonomiky. Ukázal to prieskum spoločnosti Profesia, ktorá o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Firmy, ktoré hľadajú odborného zamestnanca, sa stretávajú so zníženým počtom reakcií na inzerované pracovné ponuky. Ľudí bez práce a s niekoľkoročnou praxou je totiž málo. Aj vďaka tomu dostávajú nové možnosti absolventi. Minulý rok na portáli Profesia.sk uverejnili 237 950 ponúk.

Takmer tretina z nich bola vhodná pre absolventov. Slováci, ktorí vlani dokončili vysokú školu, si tak mohli vyberať z viacerých ponúk ako predošlé roky. Počet vhodných inzerátov totiž stúpol medziročne o 30 percent.

Zamestnávatelia sa však podľa Profesie musia zmieriť s tým, že ani absolventi nemusia vždy naplniť voľné pracovné miesta podľa ich predstáv. Demografická krivka spôsobuje, že počet vysokoškolákov neustále klesá.

Niektoré univerzity už dokonca zrušili prijímacie skúšky a na štúdium sa dostanú všetci záujemcovia. Podľa údajov Centra vedecko-technických informácií bolo v roku 2015 presne 39 953 absolventov denného vysokoškolského štúdia. Vlani ich bolo o 1 682 menej.

Dôvodom je aj kvalita slovenských škôl

Riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová hovorí, že dlhodobý negatívny demografický trend sa prejavuje stále viac. “Ďalším dôvodom klesajúceho počtu slovenských študentov je tiež posudzovaná (ne)kvalita našich vysokých škôl. Slováci si tak stále častejšie vyberajú susedné krajiny. Našinci odchádzajú študovať najmä na české univerzity. Problémom však je, že väčšina sa rozhodne zostať pracovať práve tam, kde študovala,” uviedla Molnárová s tým, že za posledné roky odišlo zo Slovenska viac ako 300-tisíc ľudí a z toho až polovica do 30 rokov. Práve táto skupina ľudí tu potom na našom pracovnom trhu enormne chýba.

Najlepšie uplatnenie na trhu práce majú informatici. Atraktivita týchto absolventov je priamoúmerná množstvu pracovných ponúk v tomto odbore. Nájsť vhodného adepta na IT pozície je pritom v súčasnosti v porovnaní s ostatnými odvetviami najnáročnejšie. V minulom roku platilo, že životopis doštudovaného informatika si pozrelo v priemere takmer deväť zamestnávateľov.

O umelcov je slabší záujem

Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov a ekonómov. Pre porovnanie, kým životopis absolventa ekonomiky si pozreli zamestnávatelia v priemere takmer šesťkrát, údaje umelcov zaujímali iba dvoch zamestnávateľov.

Napriek tomu, že medzi najnedostatkovejšími odvetviami sa umiestňuje najmä IT a ďalšie technické vedy, na trhu práce bodujú najmä absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave. Priemerný záujem o absolventov fakúlt Ekonomickej univerzity je tak vyšší ako záujem o všetky technické univerzity na Slovensku.

Dôvodom úspechu Ekonomickej univerzity v Bratislave by mohlo byť najmä to, že ekonómovia, účtovníci či mzdoví pracovníci sú dnes potrební v každej spoločnosti. Platí to aj pre tie firmy, ktoré sa zameriavajú práve na priemyselnú výrobu.

V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt, sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si tak najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite.

V roku 2015 si životopis takéhoto absolventa pozrelo v priemere takmer 10 firiem. Záujem za 365 dní ešte narástol a momentálne je to vyše 11 spoločností.

Zahraničné firmy potrebujú ovládať jazyky

V zamestnávateľskom záujme výrazne poskočili absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite. Oproti minuloročnému rebríčku stúpli o šesť miest a o týchto absolventov bol celkovo v roku 2016 vôbec druhý najväčší záujem. Silnou stránkou čerstvo vyštudovaných ekonómov je najmä znalosť cudzích jazykov.

Študenti sa počas výučby venujú hneď trom zahraničným rečiam. Znalosť cudzích jazykov je pritom oceňovaná najmä v zahraničných firmách, ktoré pôsobia na Slovensku.

“Vzhľadom na rastúci počet pracovných ponúk v centrách zdieľaných služieb ma zvýšený dopyt po absolventoch medzinárodných vzťahov neprekvapuje. Zamestnávatelia tu predpokladajú, že títo uchádzači o prácu vedia minimálne dva svetové jazyky. Škoda, že takýchto absolventov nie je na Slovensku viac,“ vysvetľuje situáciu Molnárová.

Rebríček najžiadanejších absolventov vysokých škôl a fakúlt zostavila spoločnosť Profesia už po 10. raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré uverejnili na pracovnom portáli Profesia.sk. Rebríček nehodnotí úroveň vyučovania a kvalitu škôl, ale zameriava sa na záujem zamestnávateľov o ich absolventov.