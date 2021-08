Kucka si splnil sen zahrať si v Premier League, prestúpil do tímu nováčika FC Watford

Slovenský futbalista Juraj Kucka si po talianskej, tureckej a českej najvyššej súťaži vyskúša aj tú najprestížnejšiu – anglickú.

Tridsaťštyriročný univerzál stredu poľa prestúpil na dva roky do tímu nováčika Premier League FC Watford. Podľa neoficiálnych informácií Angličania zaplatili za 86-násobného slovenského reprezentanta 2,4 milióna eur.

Na výzvu sa teší

„Zahrať si v anglickej Premier League bol vždy môj sen. Preto sa veľmi teším, že sa mi to teraz podarilo. Nikdy nie je neskoro a to platí aj pri futbale. Bude to pre mňa veľká zmena a na túto výzvu sa veľmi teším. Každá súťaž má svoje špecifiká a ja som veľmi rád, že po nezabudnuteľných rokoch strávených v talianskej lige, kde som sa toho veľa naučil a futbalovo vyzrel, budem mať skúsenosť aj s ostrovným futbalom,“ uviedol Juraj Kucka, cituje ho denník Šport.

Kucka po odchode z Ružomberka počas sezóny 2008/2009 postupne hral v Sparte Praha, potom v Taliansku za FC Janov a AC Miláno, neskôr v tureckom Trabzonspore a ostatné tri ročníky strávil opäť na Apeninskom polostrove – v Parme.

V Parme 13-krát skóroval

„V posledných dvoch sezónach v Parme trinásťkrát skóroval a pridal aj päť asistencií. V strede poľa hral na oboch pozíciách. The Hornets získali hráča, ktorý má viac než desaťročné skúsenosti z veľkého futbalu v tímoch ako AC Miláno či Trabzonspor,“ píše oficiálny web FC Watford.

Futbalisti Watfordu v uplynulej sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže The Championship skončili na druhom mieste a vybojovali si priamy postup medzi elitu.

Prvý zápas proti Aston Villa

Zverenci španielskeho trénera Xisca Muňoza začnú novú sezónu 14. augusta domácim súbojom 1. kola Premier League proti hráčom tímu Aston Villa. Je možné, že tento zápas bude Kuckovou premiérou v najvyššej anglickej súťaži.

„Kuckov prestup do anglickej Premier League považujem za zaslúžené vyvrcholenie jeho úspešnej kariéry a futbalovej snahy, ktorú celé roky predvádza na ihrisku. Som presvedčený, že Juraj bude so svojimi bohatými futbalovými skúsenosťami pre anglický Watford prínosom,“ uviedol hráčov agent Karol Csontó pre Šport.