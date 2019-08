Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

Slovensko-bieloruský pár Viktória Kužmová, Alexandra Sasnovičová zdolali belgicko-švédske duo Kirsten Flipkensová, Johanna Larssonová za 70 minút 6:0, 6:4.