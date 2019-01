Lajčák chce zlepšovať image V4, premiéri sa počas slovenského predsedníctva stretnú s Merkelovou

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) – Slovenské predsedníctvo vo Visegrádskej štvorke je intenzívne, už sa uskutočnilo viac ako sto podujatí a viac ako sto je ich ešte plánovaných. Medzi mediálne najsledovanejšie stretnutia bude určite patriť stretnutie premiérov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel.

Ministri zahraničných vecí by sa zase v nasledujúcich šiestich mesiacoch mali ešte stretnúť so svojimi partnermi z krajín Východného partnerstva, západného Balkánu, na programe je aj stretnutie s čínskym náprotivkom a juhokórejskou ministerkou. Vyplýva to zo slov ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka pre agentúru SITA.

Minister pripustil, že slovenské predsedníctvo sa takisto snaží vylepšiť image V4, ktorý sa začal zhoršovať v súvislosti s migračnou krízou v roku 2015. Lajčákovým cieľom je, aby V4 nebola vnímaná ako problém, ale súčasť riešenia. Na otázku, či sa to vôbec ešte dá dosiahnuť, šéf slovenskej diplomacie reagoval, že treba oddeliť čiastkové témy od imageu celého zoskupenia.

„Prebieha konanie voči Poľsku. Mimochodom, každý vidí, že od začiatku spustenia procesu došlo ku konkrétnym výsledkom. Bolo iniciované konanie voči Maďarsku, ale to neznamená, že celú V4 treba vnímať ako jednu problémovú oblasť,“ dodal. Za dobrý a efektívny príklad úspešnej spolupráce považuje novembrový summit priateľov kohézie, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia 16 štátov EÚ.

Slovensko predsedá vo V4 od júla 2018 do júna 2019. Predsedníctvo sme prebrali od Budapešti a odovzdáme ho Prahe.