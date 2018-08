Ledecká na ME v atletike 2018 utvorila slovenský rekord, do semifinále nepostúpila ani Zapletalová

BERLÍN 7. augusta (WebNoviny.sk) – Z dvojice slovenských prekážkariek na 400 metrov na ME v Berlíne ani jedna nepostúpila z utorkových predpoludňajších rozbehov do semifinále, avšak Daniela Ledecká utvorila slovenský rekord 57,81 sekundy v kategórii do 23 rokov.

Zverenka Kataríny Adlerovej skončila v I. rozbehu šiesta a o šesť stotín zlepšila doterajší rekordný výkon Lucie Slaničkovej z roku 2010. Celkovo dosiahla 16. najlepší výkon.

O dve priečky za Ledeckou klasifikovali Emmu Zapletalovú. V II. rozbehu finišovala šiesta za 58,46, za vlastným juniorským rekordom SR z júlových MSJ v Tampere zaostala o 1,24 sekundy.