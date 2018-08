Nováčikom slovenskej výpravy na ME 2018 v Berlíne bude prekážkarka Emma Zapletalová

BRATISLAVA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Na majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne (6. – 12. augusta) bude v dresoch SR debutovať spolu šesť atlétov (šprintér Šimon Bujna, maratónec Tibor Sahajda, chodec Miroslav Úradník, trojskokan Tomáš Veszelka, osemstovkárka Gabriela Gajanová a prekážkarka Emma Zapletalová).

Najmladšia na reprezentácii

Najmladšou členkou 21-člennej výpravy bude iba 18-ročná Emma Zapletalová z Nitry, ktorá sa predstaví v behu na 400 prek. a je aj v nominácii štafety žien SR na 4×400 m. Od roku 1954 nebola v atletickej reprezentácii na majstrovstvách Európy mladšia Slovenka.

Historické prvenstvo drží všestranná atlétka a päťbojárka Alena Hejtmánková – Holárková z Kysuckého Nového Mesta, ktorá na ME 1954 v Berne nemala ešte ani 18 rokov, keď reprezentovala Československo.

V rámci päťboja senzačne obsadila 3. miesto v skoku do výšky. Československo reprezentovala 18-krát a vďaka svojej atletickej všestrannosti bola aj v príprave na OH 1956 v Melbourne.

Zažije premiéru

Členka ŠK ŠOG Nitra Emma Zapletalová zažije premiéru na seniorskom podujatí vo veku 18 rokov, štyri mesiace a štyri dni. Jej prvým štartom budú rozbehy na 400 m prek., ktoré sú naplánované na utorok 7. augusta od 10.00 h. Tréneri ju prihlásili aj do štafety žien na 4×400 m .

„Na majstrovstvách Európy by som chcela zabehnúť časy, ktorými som sa na ne nominovala. Alebo sa im aspoň veľmi priblížiť. To je môj hlavný cieľ,“ povedala na stretnutí s novinármi zverenka trénera Petra Žňavu.

V praxi by to znamenalo, že jeho zverenka a piata z tohoročného juniorského svetového šampionátu v Tampere v behu na 400 m prek. by v oveľa silnejšej ženskej konkurencii musela atakovať hranicu slovenského juniorského rekordu, ktorý dosiahla na MSJ v Tampere v semifinále (57,22).

Gajanovej sparingpartnerka

Aj keď vo finále už rekordný čas nezopakovala, bojovným výkonom si zabezpečila výborné 5. miesto. Aj vďaka nemu si predĺžila hlavnú sezónu o berlínske súťaže na ME 2018, s čím spolu s trénerom vôbec nepočítali. Preto aj ďalšiu prípravu na kontinentálny šampionát musela Emma absolvovať v Břeclave, kde robila sparingpartnerku ďalšej debutantke na európskom šampionáte v Berlíne Gabriele Gajanovej.

O obe trénovali pod dohľadom skúseného trénera Pavla Slouku, lebo Peter Žňava bol na niekoľko dní v zahraničí. Bývalý slovenský reprezentant v behu na 400 m totiž pri plánovaní sezóny 2018 totiž so štartom svojej mladej zverenky na ME v Berlíne nepočítal. Jej debut medzi dospelými je bonus za doterajšie výborné výkony na medzinárodnej scéne medzi juniormi.

„Hneď po návrate sa k nám pripojil, takže príprava v Břeclave prebiehala bez väčších problémov. Všetko, čo som mohla doteraz natrénovať, som natrénovala. Preto som veľmi zvedavá, na čo mi to bude stačiť. Ak by som zlepšila doterajšie časy, bola by som spokojná. Zlepšenie času na 400 m prek. by sme spolu s trénerom určite privítali,“ dodala s úsmevom 18-ročná Zapletalová.