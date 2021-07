Letná olympiáda v Tokiu (mix trap): Rehák Štefečeková s Vargom bojovali o bronz, duo Špotáková a Kovačócy skončilo ôsme

Slovensko na olympijských hrách v japonskom Tokiu v sobotu nezískalo tretiu medailu, po zlate a striebre neprišiel bronz. Blízko k nemu mali reprezentanti v streľbe Zuzana Rehák Štefečeková a Erik Varga, ktorí v mix trape bojovali o konečné tretie miesto, no nevyšiel im rozstrel. Slováci obsadili štvrtú priečku.

V kvalifikácii obsadili Rehák Štefečeková s Vargom tretiu pozíciu, rovnako ako americkí súperi Madellyn Ann Bernauová s Brianom Burrowsom dosiahli výkon 146 zostrelených terčov a uspeli v rozstrele, spolu sa kvalifikovali do duelu o bronz.

V súboji o medailu viedli v prvej polovici Američania, no zaváhania Bernauovej pri troch zo štyroch rán pri 12. – 15. pokuse zariadili náskok pre Slovákov. O ten však prišli v úplnom závere a Bernauová mala pri 25. výstrele rozhodnúť, minula však a na rad prišiel rozstrel. V ňom sa pomýlila Zuzana Rehák Štefečeková vo svojom druhom pokuse a jej súperka vzápätí nezaváhala.

Zuzana Rehák Štefečeková v kvalifikácii zo 75 asfaltových holubov minula len jeden, Erik Varga urobil tri chyby. V súboji o bronz Rehák Štefečeková z 25 asfaltových holubov ich minula až šesť, Varga len dva.

„Boli sme veľmi blízko. Som spokojný s našou robotou. Odviedli sme skvelú robotu. Keď to bolo potrebné, tak ťahala Zuzka, platilo to aj naopak. Chýbal nám kúsok šťastia,“ povedal Erik Varga po neúspešnom súboji o bronz do mikrofónu RTVS.

Druhé slovenské duo Jana Špotáková, Marián Kovačócy obsadilo v kvalifikácii konečnú 8. pozíciu nástrelom 144 terčov. Slovensko na OH 2020 v Tokiu doteraz získalo zlato zásluhou Zuzana Rehák Štefečeková v trape žien a striebro vo vodnom slalome ho vypádloval kajakár Jakub Grigar.