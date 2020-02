Lex Haščák je pre Matoviča somarina a Truban kritizuje anketu, po voľbách však chcú spolupracovať

Podľa Igora Matoviča (OĽaNO) je Lex Haščák somarina. Michal Truban (PS/Spolu) kritizoval, že sa Matovič nepoučil z pádu vlády Ivety Radičovej. O možnostiach budúcej spolupráce po voľbách spolu diskutovali v relácii Na telo na Markíze.

Matovič nechcel komentovať, či by sa chcel stať premiérom, no premiérske kreslo si ponechá jeho strana, ak bude lídrom opozície.

„Lex Haščák je somarina,” povedal Matovič pri komentovaní programu koalície Progresívneho Slovenska a Spolu. No dodáva, že inak majú opozičné strany veľkú zhodu na programoch.

Kočner by zorganizoval párty

Sám Matovič bude trvať na presadení jedenástich bodov, o ktorých sa práve hlasuje na internete a ktoré určil ako podmienku svojho vstupu do koalície. To sa nepáči Trubanovi.

„Starí bardi, ktorí sa nepoučili. To mi pripadá zvláštne. Kočner by na svojej jachte zorganizoval párty, ak by bol na slobode,” komentoval Matovičov nápad Truban.

Tiež si myslí, že nie všetky body sú dobré. Truban má problém elektronickými voľbami, so zľavami v prípade, že občania chodia voliť alebo so zabezpečením operácie do dvoch týždňov pre onkopacientov.

Politici majú rozdielne názory vo viacerých témach. Protesty voči kotlebovcom Matovič kritizuje, myslí si, že si voliči Kotlebu nezaslúžia, aby na nich niekto kričal, že sú fašisti. Truban ale argumentuje, že je to ich povinnosť prísť na námestia a PS/Spolu v tom bude pokračovať.

Stranu riadi ako diktátor

Truban tiež kritizoval pomery v OĽaNO. „Ty vo vlastnej strane nemáš demokraciu. Máš tajný snem a ľudia, ktorí odtiaľ odchádzajú hovoria, že to tam riadiš ako diktátor,” povedal Truban.

Matovič mu to vytkol a obvinil ho, že používa zbrane starých skorumpovaných politikov a klame. „Bez toho aby si vedel, používaš tieto bludy, lebo máš strach z osem percent v prieskumoch,” dodal líder obyčajných ľudí.

Politici sa ale zhodli na tom, že chcú spolu spolupracovať po voľbách. Predseda progresívcov si myslí, že ich spolupráca by vydržala celé štyri roky a v prípade skladania koalície by nedal prednosť Dobrej voľbe Tomáša Druckera a Mostu-Híd Bélu Bugára pred OĽaNO.

Matovič by neprenechal premiérsky post lídrovi inej politickej strany a chce ďalej pokračovať v iných internetových anketách. V prípade vládnych nominácií počíta aj so svojou volebnou líderkou Máriou Šofranko.