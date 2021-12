Lockdown na Slovensku pokračuje. Aké sú výnimky zo zákazu vychádzania?

Lockdown na Slovensku, ktorý sa začal vo štvrtok 25. novembra, pokračuje. Rovnako stále platí aj zákaz vychádzania a núdzový stav. Sloboda pohybu je obmedzená okrem času od 1:00 do 5:00 v noci.

Na pracoviskách môžu byť len zamestnanci, ktorí sú zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19, alebo sú otestovaní. Školy sa celoplošne nezatvorili, ale o prerušení vyučovania môžu rozhodnúť regionálni hygienici.

Výnimky zo zákazu vychádzania

… sa týkajú nákupu nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode. Povolené je tiež využívanie nevyhnutných služieb, ako sú okienkový predaj gastroprevádzok, výdajne e-shopov, pošta, banky, poisťovne, čistiarne, práčovne, autoservisy a STK, kľúčová služba, optiky, servisy telefónnych zariadení a kúpele zo zdravotných dôvodov.

Obmedzuje sa tiež zhromažďovanie, a to na maximálne šesť osôb alebo členov žijúcich v jednej domácnosti.

Možná je tiež cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa, ako aj cesta na a z očkovania proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5:00 do 20:00. V tomto rozmedzí je povolená aj cesta do a z jaslí a škôl so sprievodom.

V Bratislavskom kraji a v okresoch Košice a Košice – okolie je povolený aj pobyt v prírode v rámci okresu. Možné je tiež zúčastniť sa pohrebu blízkej osoby, uzavrieť manželstvo či ísť na krst, a to rovnako od 5:00 do 20:00.

Medzi výnimky zo zákazu vychádzania sa radí aj cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu, ak je na to odkázaná, ako aj cesta za účelom zdravotnej starostlivosti, a to platí aj pre doprovod blízkej osoby. Povolené je venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska a cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.