Strana SaS podporí predĺženie lockdownu pre nezaočkovaných, potvrdila Bittó Cigániková

Koaličná strana Sloboda a solidarita (SaS) bude podporovať lockdown pre nezaočkovaných ľudí. V relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásila poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. Reagovala tak na odporúčanie konzília odborníkov, aby vláda predĺžila lockdown o ďalších sedem dní. To znamená do 16. decembra.

Podľa Bittó Cigánikovej je dôležité motivovať ľudí k očkovaniu. Zároveň upozornila, že 85 percent lôžok v nemocniciach obsadzujú neočkovaní.

Odchody zdravotníkov sú pochopiteľné

Podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Erik Kaliňák zdôraznil, že Slovensku chýbajú zdravotníci, lebo súčasná vláda ako jediná v krajinách V4 nenavýšila zdravotníckym pracovníkom výplaty ani o jeden cent. Preto je podľa neho pochopiteľné, že lekári a sestričky odchádzajú.

Kritizoval premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), že si nenašiel čas na stretnutie s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským.

Je jedno, kto manažuje opatrenia

Nezaradený poslanec Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyhlásil, že je jedno, či opatrenia proti pandémii manažuje Marek Krajčí s Igorom Matovičovom (obaja OĽaNO) alebo Eduard Heger (OĽaNO) s Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO), výsledok je rovnaký.

Uviedol, že súhlasí s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), že vláda sa počas leta nepripravila na tretiu vlnu pandémie. Lockdown mal byť podľa Šutaja Eštoka tvrdý a spolu s ním mala prísť aj tvrdá ekonomická pomoc pre podnikateľský sektor.