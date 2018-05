Lučanský nemal byť ani šéfom inšpekcie, tvrdí Galko a hovorí o kontaktoch na „závadové“ osoby

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita vníma nomináciu Milana Lučanského ako dočasného policajného prezidenta za drzý a arogantný krok najmä Smeru voči občanom Slovenskej republiky.

Informoval Ľubomír Galko na stredajšej tlačovej konferencii po vyhlásení ministerky Sakovej, ktorá vymenovala na post nového policajného prezidenta Milana Lučanského.

Vymyslená a nečestná hra

„Pán Lučanský by vzhľadom k svojim kontaktom na závadové osoby a nevyjasneným majetkovým pomerom nemal byť ani šéfom inšpekcie ministerstva vnútra, tobôž policajným prezidentom,“ uviedol v reakcii podpredseda SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko.

Podľa SaS je mimoriadne poľutovaniahodné, že táto nominácia prešla cez premiéra Petra Pellegriniho, teda človeka, ktorý sa zasadil za odchod Tibora Gašpar a ktorý stopol nomináciu Mariána Slobodníka za šéfa Policajného zboru.

„Teraz to vyzerá tak, že išlo len o vopred vymyslenú, nečestnú a perfídnu hru, aby sa na čelo Policajného zboru dostal ešte horší policajt, ako by bol Slobodník s väzbami na Bašternáka,“ tvrdí Galko. Zvlášť odpudzujúce je podľa liberálov to, že táto nominácia sa uskutočnila aj so súhlasom strany Most-Híd. „To, čo sa stalo, je hanebné,“ dodal Ľubomír Galko.

Prvá žena vo vedení polície

Novým dočasným policajným prezidentom bude Milan Lučanský, doterajší šéf policajnej inšpekcie. Na tlačovej besede o tom v stredu informovala ministerka vnútra Denisa Saková.

Premiér Peter Pellegrini ešte v apríli oznámil, že súčasný dlhoročný šéf polície Tibor Gašpar odíde ku koncu mája. Okrem neho odchádza aj viceprezident Ľubomír Ábel.

Ako ďalej Saková informovala, viceprezidentkou bude Jana Maškarová, vo vedení polície je prvou ženou. Ďalším viceprezidentom bude Róbert Bozalka.