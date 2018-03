Ľudia sa vo veľkom začali zaujímať o ubytovanie vo fiktívnej krajine Wakanda

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Webstránky slúžiace na rezerváciu ubytovania v hoteloch zaznamenali výrazný nárast v záujme verejnosti o ubytovanie vo fiktívnej africkej krajine Wakanda z akčného filmu Čierny panter (2018). Informovali o tom weby Hotelscan.com a Hotels.com, ktoré hlásia dramatický nárast vo vyhľadávaní spomínaného názvu.

Prvý spomínaný web informoval, že počet ľudí, ktorí navštívili stránku zariadenia Wakanda Water Park vo Wisconsine stúpol o 620 percent, druhý zase hlási, že vyhľadávanie susedného Wakanda Park sa medziročne zvýšilo o 55 percent.

„Fakt, že odvtedy, čo uviedli na trh Čierneho pantera, vidíme na našom webe taký nárast v návšteve stránky vodného parku Wakanda, naznačuje, že kým ľudia nenavštívia našu webstránku a nehľadajú výlety, nie sú si vedomí, že je to fiktívna destinácia. Buď to, alebo ľudia majú väčší záujem ako kedykoľvek inokedy o návštevu vodného parku. Myslíme si ale, že to má niečo spoločné s tým filmom,“ uviedol hovorca Hotelscan.com.

Wauconda aj Makanda

Hotels.com uviedol, že tiež zaznamenali nárast vo vyhľadávaní aj ďalších miest s podobným názvom ako Wakanda. Vyhľadávanie obce Wauconda v americkom štáte Illinois sa zvýšilo o viac ako 25 percent a obce Makanda v tom istom štáte stúplo medziročne až o vyše 40 percent.

Návštevnosť stránky ostrova Wakaya na Fidži sa podľa menovaného webu medziročne zvýšila o 235 percent a v prípade japonského mesta Wakkanai stúpla o 55 percent. „Naše portfólio zahŕňa hotely z vyše 200 krajov a teritórií po celom svete, no zatiaľ nie z Wakandy. Riešime to,“ uviedla Isabelle Pinson z Hotels.com.

„Snímka sa dotkla sŕdc a myslí miliónov filmových fanúšikov na celom svete. Je úžasné sledovať, a my to vidíme pravidelne, ako pop-kultúra inšpiruje výber cestovania. Milujeme, že dovolenkári hľadajú domovinu Čierneho pantera, od Wisconsinu až po Japonsko,“ dodala.

Snímka Čierny panter

Podľa webstránky Hotelscan.com medzi ďalšie najviac hľadané fiktívne miesta patria Hawkins v štáte Indiana zo seriálu Stranger Things (2016), Riverdale z rovnomenného seriálu z roku 2017, San Junipero z projektu Black Mirror (2011) a Fortitude z rovnomenného seriálu z roku 2015.

Čierny panter je ďalšou snímkou z takzvaného Marvel Cinematic Universe. Titulného hrdinu si zahral Chadwick Boseman a po jeho boku účinkujú napríklad Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett alebo Forest Whitaker.

Príbeh sleduje T’Challu, ktorý sa po udalostiach z filmu Captain America: Občianska vojna (2016) vracia domov, aby sa ako otcov následník stal vládcom ukrytej, no technologicky vyspelej africkej Wakandy. Objaví sa však dávny nepriateľ, ktorému musí ako Čierny panter čeliť.

Informácie pochádzajú z webstránky www.dailymail.co.uk a archívu agentúry SITA.