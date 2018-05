Majstri Európy ladia formu na MS v Rusku, Cristiano Ronaldo v prípravnom zápase nehral

BRAGA 29. mája (WebNoviny.sk) – Úradujúci európski futbaloví šampióni z Portugalska vstúpili do prípravy na majstrovstvá sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) remízou s Tuniskom (2:2) v pondelňajšom medzištátnom prípravnom stretnutí v Brage.

„Selecao“ nastúpilo ešte bez svojho kapitána a najväčšej hviezdy Cristiana Ronalda, ktorý sa po sobotňajšom víťaznom finále Ligy majstrov pripojí k tímu Fernanda Santosa o čosi neskôr.

„Európski Brazílčania“ si v priebehu úvodného dejstva utvorili dvojgólový náskok po hlavičke Andrého Silvu a ďalekonosnej strele Joaa Mária. Tunisania však ešte do prestávky znížili zásluhou Anica Badriho a konečnú remízu zariadil v 64. min Fakhreddine Ben Youssef.

„Ešte len začíname našu prípravu na MS. Budeme pokračovať v práci, odstraňovať chyby a nedostatky tak, aby sme na šampionát prišli v najlepšej možnej forme,“ poznamenal stredopoliar londýnskeho West Hamu United Joao Mário.

Portugalsko pôjde na „mundial“ s 13 hráčmi, ktorí predvlani na ME vo Francúzsku získali titul. Aj tak však bude bez viacerých známych mien – chýbajú Nani, Renato Sanches, Ricardo Carvalho, André Gomes či strelec víťazného gólu vo finále ME 2016 Éder. Portugalsko sa na MS predstaví v B-skupine, v ktorej sa stretne so Španielskom, Marokom a Iránom. V príprave si ešte zmeria sily s Belgickom (2.6.) a Alžírskom (7.6.).