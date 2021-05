Majstrovstvá sveta v hokeji 2021 budú v tieni protipandemických opatrení, prekvapiť môžu mladí hráči

Lotyšsko je krajina zasľúbená hokeju s temperamentnými a vernými fanúšikmi, ktorí povzbudzujú svoj tím aj keď prehráva. Tak to bolo pred 15 rokmi, keď svetový šampionát prvýkrát hostila ich metropola Riga. Lenže rok 2021 bude v mnohom odlišný a pravá hokejová atmosféra v Rige dostane stopku minimálne do štvrťfinále.

Súboje základných skupín sa totiž odohrajú bez divákov a na každom kroku budú vládnuť prísne protipandemické opatrenia. Koronavírusová éra zasiahla aj svetový hokej až natoľko, že pred rokom sa svetový šampionát vôbec nekonal.

Pôvodne sa malo hrať v Bielorusku

Ten tohtoročný sa mal pôvodne hrať aj v Bielorusku, ale tejto krajine ho Medzinárodná hokejová federácia aj pod nátlakom sponzorov odobrala pre nestabilnú politickú situáciu a z nej vyplývajúce riziká pre hráčov a jednotlivé tímy. A tak musel prísť do hry druhý štadión v Rige.

Základná B-skupina turnaja sa odohrá v Riga Arene, A-skupina aj so Slovákmi v Olympijskom športovom centre, ktoré bude hostiť aj dva štvrťfinálové súboje. IIHF tiež rozhodla, že menší štadión Daugava s dvoma plochami, ktorý aktuálne rekonštruujú, bude slúžiť na tréningy pre účastníkov turnaja. Všetkých 16 národných tímov bude ubytovaných v jednom hoteli.

Menší počet hráčov z NHL

Posunutá a celkovo špecifická sezóna sa odrazila aj v nižšom počte hráčov z NHL v jednotlivých tímoch. Kanaďania ich síce budú mať 22, ale žiadne veľké mená medzi nimi nie sú.

Z hráčov, ktorí solídne bodovali v aktuálnej sezóne NHL, sa na MS 2021 predstavia iba Česi Dominik Kubalík (Chicago / 38 bodov) a Jakub Vrána (Washington a Detroit/ 36). Najproduktívnejším Kanaďanom z NHL v Rige bude 35-bodový útočník Ottawy Connor Brown.

Úradujúci majstri sveta zo slovenského šampionátu v roku 2019 Fíni budú mať v Lotyšsku len dvoch hráčov z NHL, ich severskí rivali Švédi, ktorí brali tituly z rokoch 2017 a 2018, sa namiesto tradične silnej zámorskej enklávy predstavia iba s piatimi menej známymi útočníkmi z NHL.

Omladená zostava

Z tohto pohľadu by medzi favoritov mohli patriť Česi so spomenutými Kubalíkom a Vránom, ale aj obrancami Liborom Hájkom (NY Rangers) a Filipom Hronekom (Detroit), či ďalšími útočníkmi Filipom Chytilom (NY Rangers) a Filipom Zadinom (Detroit).

Slovensko sa predstaví v omladenej zostave tretíkrát na MS pod vedením Kanaďana Craiga Ramsayho. Tentoraz nebude hlavným cieľom tímu dlhoročné snaženie postúpiť do štvrťfinále (zatiaľ naposledy tam Slováci boli pred ôsmimi rokmi), ale naberanie skúseností mladíkov na medzinárodnom ľade a ich zabudovanie do tímu s výhľadom do budúcnosti.

Ambíciou je štvrťfinále

Prezident SZĽH a generálny manažér Miroslav Šatan s tým celkom nesúhlasí. „Naše ciele nie sú len na majstrovstvá ísť a dať šancu mladým hráčom. Máme síce menej skúseností, ale ambíciou by stále mal zostať boj o postup do štvrťfinále. V príprave nám chýbali góly, no veríme, že tie na šampionáte prídu,“ skonštatoval Šatan.

V A-skupine sa Slováci stretnú s Rusmi, Čechmi, Švédmi, Švajčiarmi, Dánmi, Britmi a hráčmi Bieloruska. Práve Bielorusi budú už v piatok od 19.15 h prvým súperom Slovákov.

Dva dni boli iba na izbách

Kým sa slovenskí reprezentanti vôbec dostali na prvé tréningy, museli prejsť vstupnými PCR testami a stráviť dva dni s výrazne obmedzeným pohybom iba na izbách. A deň pred vstupom do šampionátu proti Bielorusom stále jazdia do tréningovej haly oblečení vo výstroji a s pripravenými hokejkami. Po vystúpení z autobusu idú priamo na ľad.

„Nikam sa ani nemôžeme pozrieť, poprechádzať sa. Máme tu len taký výbeh, aj to len v určitom čase. To je všetko. Na izbe sme mohli maximálne vziať do ruky hernú konzolu alebo si niečo pozrieť v televízii,“ skonštatoval slovenský obranca Marek Ďaloga, cituje ho web hokej.cz.