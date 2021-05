Manchester City oslavuje titul v Premier League, o triumfe rozhodla prehra United (video)

Úspešná sezóna futbalistov Manchester City sa v Anglicku podľa očakávania dočkala majstrovského vyvrcholenia. O triumfe zverencov Pepa Guardiolu v Premier League sa paradoxne nerozhodlo na Etihad Stadium, ale o niekoľko míľ ďalej na Old Trafforde.

Ich hlavný rival Manchester United prehral s Leicesterom City (1:2) a tri kolá pred koncom je rozdiel medzi dvoma súpermi z jedného mesta desaťbodový.

Najťažšie vybojovaný titul

Citizens vybojovali tretí titul za ostatné štyri roky, piaty za deväť rokov a siedmy vo svojej klubovej histórii. Podľa trénera Guardiolu to bol boj v pote tváre, keďže jeho zverenci si merali sily nielen so súpermi, ale aj so všetkým, čo sprevádza pandémiu koronavírusu na Britských ostrovoch.

„Toto bol najťažšie vybojovaný titul. Všetci si navždy zapamätáme túto sezónu so všetkými opatreniami a reštrikciami, ktoré nás postihli. Som hrdý tréner tejto partie hráčov. Ukázali odolnosť, pevnosť a dlhodobo vysoký štandard. Boli vytrvalí a to rozhodlo o našom titule,“ uviedol Pep Guardiola.

Každý deň tvrdo bojovali

Charizmatický Španiel sa upísal ManCity vo februári 2016 a aktuálne sa s tímom teší z tretieho majstrovského titulu. Jeho veľkosť spočíva aj v tom, že ako tréner rovnaký počet domácich ligových titulov predtým získal aj s FC Barcelona a FC Bayern Mníchov.

A k tomu pridal 14 víťazných zárezov z domácej a osem z medzinárodnej pohárovej scény. To všetko má na konte krátko po januárovom dovŕšení päťdesiatky, čo pre trénera nie je príliš vysoký vek.

„Opakujem, že tento titul vnútorne veľmi prežívam. Každý deň sme tvrdo bojovali o tento úspech, stále sme sa snažili zlepšovať a nepoľavovali sme. Pôsobil som v Španielsku aj Nemecku, ale anglická liga je najťažšia, povedal by som ďaleko najťažšia. Preto tento titul pre nás všetkých tak veľa znamená,“ doplnil niekdajší stredopoliar španielskej reprezentácie.

Dočkajú sa aj darčeka

Už krátko po konečnom hvizde súboja Manchester United – Leicester City (1:2) sa nad hlavným vchodom na Etihad Stadium zaskvel transparent s nápisom „Majstri“. Postupne sa pred štadiónom začali zhromažďovať fanúšikovia „The Sky Blues“. Viacerí z nich držali v rukách repliky majstrovskej trofeje Premier League, spievali oslavné chorály a hádzali svetlice v modrej farbe.

Už teraz je isté, že na záver sezóny sa dočkajú aj darčeka v podobe početnejšieho vstupu na štadión. Posledný domáci zápas sezóny PL 23. mája proti FC Everton si naživo bude môcť pozrieť 10-tisíc ľudí, ktorí uvidia, ako si ich miláčikovia prevezmú skutočnú trofej.

Kým fanúšikovia United už niekoľko dní protestujú a požadujú odvolanie súčasných amerických majiteľov klubu, Citizens oslavujú 13-ročné nalievanie arabských peňazí z Abú Zabí, ktoré v konečnom dôsledku premenili zaprášené klubové logo na svetovú futbalovú značku.

Šanca na zisk triumfu v Lige majstrov

Pred príchodom investičnej skupiny Abu Dhabi United Group zo Spojených arabských emirátov sa futbalisti ManCity tešili v minulom storočí iba z dvoch anglických titulov ešte v rokoch 1937 a 1968. A na sklonku tisícročia v roku 1999 figurovali až v tretej najvyššej súťaži League One.

Arabskí majitelia investovali do City len za posledných 10 rokov vyše 2 miliardy eur a v tejto sezóne sa im konečne otvára šanca aj na triumf v Lige majstrov. Ich súperom bude 29. mája FC Chelsea, ale pôvodné dejisko turecký Istanbul sa zrejme zmení na portugalské Porto, v hre je údajne aj štadión Wembley v Londýne. Aktuálne o tom ešte rokuje UEFA.