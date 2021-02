Manchester United predviedol kanonádu, Southampton odchádzal z Old Traffordu s historickým deväťgólovým výpraskom

Futbalisti Southamptonu po vyše 15 mesiacoch opäť zažili, aké je to byť fackovací panák v Premier League. Utorkový zápas 22. kola na trávniku Manchestru United dohrávali s deviatimi mužmi a s výsledným skóre 0:9. Rovnakým skóre prehrali 26. 10. 2019 s Leicesterom, čo vtedy znamenalo ich najvyššiu domácu prehru v histórii.

Hráči United zasa aktuálne vyrovnali najvyššie svoje víťazstvo v PL, predtým v roku 1995 vyprevadili výsledkom 9:0 z ihriska FC Ipswich Town. Absolútny rekord v klubovej histórii „The Red Devils“ je víťazstvo 10:0 proti Anderlechtu Brusel z roku 1956 zo zápasu európskeho pohára.

Bednarek strelil vlastenca

Ešte v 86. min svietilo na ukazovateli skóre „len“ 6:0 pre ManUtd, lenže potom z preťaženej obrany hostí vypadol pre červenú kartu aj Jan Bednarek a s ôsmimi mužmi v poli „The Saints“ ešte trikrát inkasovali.

Zverenci rakúskeho trénera Ralpha Hasenhüttla odohrali katastrofálny zápas. Už po 82 sekundách videl červenú kartu 19-ročný stredopoliar Alexandre Jankewitz a ďalších 16 minút trvalo, kým domáci obranca Aaron Wan-Bissaka otvoril skóre.

Napokon sa o deväť gólov podelilo sedem strelcov United, dvakrát bol úspešný iba striedajúci francúzsky útočník Anthony Martial a Bednarek si strelil vlastný gól. Skvelý Portugalčan Bruno Fernandes premenil pokutový kop a pridal aj jednu asistenciu. Znamená to, že v 36 vystúpeniach v Premier League už nazbieral 20 gólov a 17 asistencií, čo je fenomenálny výkon.

Opäť zdvihnú hlavy

„Čo už len na toto môžem povedať? Je to strašné. Už sme to však raz zažili a po 0:9 sme zdvihli hlavy. Teraz to urobíme znova. Nechcel som, aby sa to ešte niekedy zopakovalo, ale stalo sa a musíme sa s tým vyrovnať,“ komentoval tréner hostí Ralph Hasenhüttl. Jeho náprotivok Ole Gunnar Solskjaer sa po zápase usmieval.

„Ich skoré vylúčenie bol pre nás signál, aby sme dali rýchlo gól. Každú takúto šancu treba využiť, lebo nikdy neviete, ako sa zápas môže zvrtnúť. Veľmi dobre vieme, čo znamená dávať veľa gólov a aké je to dôležité. Už sme stratili ligu na výške skóre. Sebavedomie je jedna vec, ale ide aj o to mať iskru, tzv. X-faktor,“ zhodnotil Solskjaer.

Dotiahli sa na Citizens

„Bolo by jednoduché ubrať plyn po prvom polčase, ale my sme to neurobili. Do druhého polčasu sme nastúpili s rovnakým zámerom ako na začiatok zápasu,“ podotkol útočník Marcus Rashford na webe BBC Sport.

Hráči Manchestru United sa po kanonáde bodovo dotiahli na „Citizens“ na čele tabuľky, ale ich mestský rival má k dobru dva zápasy. FC Liverpool na treťom mieste zaostáva o 4 body. Southampton je dvanásty v relatívne pokojnom strede tabuľky. „Svätci“ prehrali štvrtýkrát za sebou, ale po Novom roku majú na konte aj jedno zaujímavé víťazstvo – nad úradujúcim majstrom FC Liverpool.