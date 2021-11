Mariána Hossu v pondelok konečne uvedú do Siene slávy NHL, dostal už aj pamätný prsteň (video)

Síce až o rok neskôr v porovnaní s pôvodným plánom, no už v pondelok sa uvedenia do Siene slávy NHL v kanadskom Toronte dočká aj slovenský útočník Marián Hossa. Pôvodne si mal chvíle slávy po boku ďalších piatich laureátov užívať v polovici novembra 2020, no pandémia koronavírusu tento úmysel zmarila.

Trojnásobného víťaza Stanleyho pohára do dvorany uvedú v pondelok 15.11. spolu s Jaromom Iginlom, Kevinom Lowom, Kim St-Pierrovou, Dougom Wilsonom a funkcionárom Kenom Hollandom.

Marián Hossa si zahrá po boku brata

Pri tejto príležitosti bude hostí kanadské Toronto aj exhibičný duel legiend, v ktorom proti sebe nastúpia výbery Kanady a zvyšku sveta. A na strane tímu zloženého z hráčov celého sveta okrem Kanady si zahrá aj Marián Hossa a sekundovať mu bude jeho mladší brat Marcel, ktorý tiež kedysi pôsobil v NHL.

Spoločnosť im budú robiť aj hviezdy ako Mike Modano, John LeClair, Al Iafrate či Brian Rolston. Za Kanadu budú hrať aj Scott Niedermaier, Jarome Iginla, Eric Lindros, Martin St. Louis alebo Shane Doan.

Noví laureáti už dostali prsteň

V súvislosti s inauguráciou nových členov sa v Toronte koná viacero sprievodných akcií, jedna z nich sa konala už v piatok. Všetci noví laureáti boli súčasťou čestného vhadzovania v úvode duelu NHL medzi Torontom a Calgary, zápasom potom sledovali z hľadiska.

V piatok tiež všetci vrátane Hossu dostali prsteň, ktorý im bude pripomínať uvedenie do Siene slávy NHL. Slovákovi k tomu blahoželal na instagrame aj Zdeno Chára, aktuálne obranca klubu NHL New York Islanders.

„Gratujujem k uvedeniu do Siene slávy NHL,“ napísal v príbehu Chára a pridal fotografiu Hossu pri tabuľke s jeho profilom v dvorane s už nasadeným spomenutým prsteňom.

Veľká česť pre slovenského hokejistu

Marián Hossa sa do Siene slávy NHL vrátil po takmer tridsiatich rokoch. „Prvýkrát som tu bol, keď som mal 13 rokov a spravil som si fotografiu Stanleyho pohára,“ priznal ešte pred odletom do zámoria. Doplnil tiež, že zradenie do tejto dvorany v expresne rýchlom čase ho zaskočilo. „Viem, že mnoho velikánov čaká na to, aby ich tam uviedli. A komisia vybrala mňa. Je to veľká česť, veľmi si to cením,“ doplnil.

Marián Hossa získal v NHL najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks, do finále sa dostal aj s Detroitom a Pittsburghom. Ako jediný hokejista sa dostal do troch finálových sérii v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.

Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií. Bol sa 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte. Kariéru ukončil v lete 2017 pre problémy s kožou, hoci jeho kontrakt v Arizone vypršal až po sezóne 2020/2021.

Ďalší výber do Siene slávi ešte neprebehol

Výber laureátov sa vlani uskutočnil vzhľadom na pandémiu koronavírusu iba vo virtuálnej podobe. Hlasovanie bolo tajné, takže vopred nebolo jasné, kto sa ako rozhodol v 18-člennej odbornej komisii. Výbor si mohol zvoliť najviac štyroch mužov, dve ženy a dvoch členov za zásluhy v prospech hokeja alebo jedného za zásluhy a k nemu jedného hlavného rozhodcu, resp. čiarového rozhodcu. Kandidáti museli obdržať najmenej 14 hlasov (75 percent), aby boli zvolení.

Keďže do Siene slávy NHL v novembri uvedú mená zverejnené ešte v júni 2020, v roku 2021 neprebehol ďalší výber do tejto hokejovej dvorany. Pred Hossom do nej uviedli aj ďalších dvoch Slovákov – Stana Mikitu a Petra Šťastného.