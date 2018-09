Marshall z Banskej Bystrice fauloval v zápase s JYP Jyväskylä, vedenie ho dostatočne potrestalo

BANSKÁ BYSTRICA 10. septembra (WebNoviny.sk) – Obranca HC ’05 iClinic Banská Bystrica Benjamin Marshall si nezahrá v troch zápasoch hokejovej Ligy majstrov.

Vedenie tejto súťaže ho dodatočne potrestalo za útok na hlavu a krk v závere nedeľňajšieho duelu 4. kola H-skupiny na ľade JYP Jyväskylä. Kanadský bek si za faul vyslúžil aj vyšší trest priamo v zápase.

„Po vzhliadnutí opakovaného záberu sme dospeli k tomu, že Marshall išiel do kontaktu s úmyslom zraniť súpera. Kontaktu s hlavou sa mohol vyhnúť. Považujeme ho za zodpovedného za nebezpečný kontakt, s prihliadnutím na to, že do konca stretnutia zostávali dve minúty a stav bol 5:0,“ uvádza sa v stanovisku vedenia súťaže na oficiálnom webe LM. Slovenský majster napokon podľahol fínskemu obhajcovi prvenstva 0:6.

Banskú Bystricu čakajú záverečné dve stretnutia v skupinovej fáze, dosiaľ získala iba tri body za jedno víťazstvo a v „háčku“ je na poslednej štvrtej priečke.