Martin Petruško kandiduje na primátora Košíc, za podporu strany Smer-SD sa nehanbí

KOŠICE 21. júna (WebNoviny.sk) – O post košického primátora sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať doterajší viceprimátor poverený zastupovaním košického primátora Martin Petruško (Smer-SD).

Oznámil to na štvrtkovej tlačovej besede. Ani vo svojom prejave pred novinármi, ani v tlačovej správe neuviedol, že ho nominovala strana Smer-SD.

„Vôbec sa nehanbím za to, že kandidujem za stranu Smer, ktorej členom som od roku 2015,“ odpovedal na otázku agentúry SITA. Dodal, že o podpore rokuje aj s ďalšími politickými subjektmi a združeniami.

Kampaň chce viesť transparentne

Pokiaľ ide o kampaň, chce ju viesť transparentne a nie v konfrontačnom duchu. Dodal, že už má transparentný účet a kampaň bude financovaná z viacerých zdrojov – z jeho vlastných a rodinných, príspevkov od sympatizantov a očakáva, že na ňu prispeje aj strana Smer-SD.

Odhaduje, že náklady na jeho kampaň sa budú pohybovať od 50-tisíc do 70-tisíc eur. Základom jeho kampane majú byť osobné stretnutia s voličmi. Kampaň bude viesť s mottom Košice – mesto na celý život.

Petruško uviedol, že chce nadviazať na všetko pozitívne, čo sa v Košiciach za posledné roky udialo, na strane druhej pripustil, že niektoré veci sa mohli realizovať inak, lepšie.

„Máme za sebou množstvo projektov a investícií do skvalitnenia života v meste. Vďaka projektu EHMK 2013 bolo v Košiciach preinvestovaných vyše 100 miliónov eur. Do modernizácie mestskej hromadnej dopravy v našom meste investujeme v rokoch 2012 – 2018 celkovo 250 miliónov eur. Mne osobne záleží predovšetkým na tom, aby sme pokračovali v rozvoji mesta. Aby boli Košice mestom na celý život, aby z nich nemuseli odchádzať Košičania za prácou do Bratislavy alebo do zahraničia, aby tu našli všetko, čo k životu potrebujú, aby tu boli spokojní,“ povedal Petruško.

Do rozhodovania chce zapojiť aj obyvateľov

Zdôraznil, že v prípade, ak bude zvolený za primátora, bude riadiť mesto tak, aby do rozhodovania o budúcnosti, o projektoch a investíciách mohli obyvatelia mesta včas zasiahnuť, aby mali dostatok informácií a možností vyjadriť sa.

„Chcem posilniť dôveru Košičanov v ich samosprávu, v ich primátora. Považujem za mimoriadne dôležité, aby vedenie Košíc prihliadalo na dobré nápady a názory, bez ohľadu na to, kto ich prináša. Košičania musia ťahať za jeden povraz. Kandidujem aj preto, lebo máme výsledky, lebo Košice sú dnes lepšie, ako boli pred štyrmi rokmi. Chcem v tomto rýchlom rozvoji mesta pokračovať. Mojim osobným štýlom je slušnosť a tej sa budem držať aj pri spravovaní vecí verejných v Košiciach,“ uviedol Petruško.

Martin Petruško má právnické vzdelanie. Pracoval na úrade Košického samosprávneho kraja, v súkromnom sektore a na Krajskom stavebnom úrade. V roku 2014 sa dostal do mestského parlamentu ako poslanec za volebný obvod Západ. Za viceprimátora mesta bol vymenovaný v januári 2015, keď nahradil Jána Jakubova (Smer-SD), ktorý sa stal starostom mestskej časti Západ.

Doteraz oficiálne kandidatúru na primátora Košíc oznámili: Viliam Novotný (Šanca), Jaroslav Polaček nezávislý s podporou strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, Sme rodina – Boris Kollár a košických aktivistov, Miroslav Špaka (nezávislý) a Milan Lesňák (nezávislý).