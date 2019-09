Coleman je najrýchlejším mužom planéty, Hrašnová na svetovom šampionáte v Top 10

Slovenská reprezentantka Martina Hrašnová obsadila vo finále súťaže kladivárok na 17. atletických majstrovstvách sveta v katarskej Dauhe solídne 9. miesto výkonom 71,28 m.

S 36 rokmi najstaršia spomedzi tucta finalistiek začala súťaž výkonom 66,09 m, no v druhom pokuse atakovala svoje sezónne maximum 72,04 m.

Kladivo letelo mimo priestoru

Na chvíľočku sa spomenutým hodom 71,28 m dostala aj na 8. priečku znamenajúcu postup do užšieho finále, no vzápätí ju z nej odsunula Skydanová z Azerebajdžanu (71,99). V tretej sérii Slovenka prekonala 70 m, ale 4-kilové kladivo letelo mimo vymedzeného priestoru.

Hrašnovej, zverenke Rudolfa Lukáča, chýbalo v druhom finále na MS v kariére, prvom po desiatich rokoch, keď v Berlíne 2009 získala bronz, na prvú osmičku napokon len 76 cm.

Ako posledná postúpila Číňanka Na Luo (72,04 m), takže slovenskej rekordérke by ani výkon 72,01 m z kvalifikácie nestačil na postup. Hrašnová vo finále zopakovala svoju pozíciu z piatkovej kvalifikácie.

Motivácia do olympijskej sezóny

Martina Hrašnová pre web SAZ po finále skonštatovala: „Verila som si v treťom pokuse, že by som sa mohla dostať do osmičky, no asi som veľmi chcela. Nebol to dokonalý hod podľa mojich predstáv. Pred finále by som deviatu priečku brala. Nemrzí ma, že len o 76 cm mi ušla ôsma priečka, veď som za sebou zanechala niekoľko kladivárok, ktoré boli v tomto roku oveľa lepšie ako ja. Hoci som bola počas finále pokojná, cítila som sa unavenejšie ako včera. Táto deviata priečka je pre mňa veľká motivácia do olympijskej sezóny. Nehľadiac na vek sa cítim dobre fyzicky, mám dobré zázemie na Dukle i v Slovenskom atletickom zväze, cítim od nich obrovskú podporu. Nemám dôvod končiť, kým som zdravá.“

Pri absencii olympijskej víťazky, majsterky sveta a Európy a svetovej rekordérky Anity Wlodarczykovej z Poľska suverénne triumfovala líderka svetových tabuliek DeAnna Priceová z USA výkonom 77,54 m z tretej série a aj úvodný pokus 76,87 m by jej stačil na prvenstvo pred Poľkou Joannou Fiodorowovou (76,35).

Priceovej zlato bolo vôbec prvé pre Spojené štáty americké v kladive žien na svetových šampionátoch. Bronz si vybojovala Čeng Wang z Číny (74,76 m).

Tretí najlepší bežec v histórii

Majstrom sveta v behu na 100 m mužov sa na šampionáte v katarskej Dauhe stal americký favorit Christian Coleman. Najočakávanejšie finále MS ovládol Coleman suverénne výkonom 9,76 s, ktorý je tretí najlepší v histórii majstrovstiev sveta. Len Usain Bolt a Tyson Gay pred 10 rokmi v Berlíne bežali rýchlejšie.

Dvadsaťtriročný Coleman zároveň o 5 stotín sekundy prekonal svoj najlepší tohtoročný svetový výkon z kalifornského Stanfordu a z historického pohľadu sa zaradil na šieste miesto.

Striebro si vybojoval obhajca titulu Američan Justin Gatlin výkonom 9,89. Bronz bral Kanaďan Andre de Grasse za 9,90. Piati finalisti dosiahli čas pod 10 sekúnd. Tridsaťsedemročný Gatlin je o tri roky starší ako druhý najstarší účastník behu na 100 m na MS 2019.

Prvýkrát bez Bolta

V Dauhe sa bežala mužská stovka na vrcholnom podujatí prvýkrát po dlhom čase bez svetového rekordéra Usaina Bolta. Fenomenálny Jamajčan, ktorý ukončil kariéru pred dvoma rokmi po MS v Londýne, v súčte svetových šampionátov a olympijských hier pozbieral 22 medailí v šprinte a len tri z nich neboli zlaté.

„Majster sveta? Znie to neuveriteľne, príliš dobre na to, aby to bola pravda. Prísť sem a odísť odtiaľto so zlatom je pre mňa výnimočné. Iba pred dvoma rokmi som odišiel z univerzity a málokto čakal, že vtedy získam na svetovom šampionáte striebro. Teraz som chcel vylepšiť tento počin a podarilo sa mi to. Snažím sa ešte nemyslieť na olympijské Tokio, ale áno, chcem tam ísť a bojovať tam o medailu. Vyžaduje si to však tvrdú prácu,“ povedal Christian Coleman v jednej z prvých reakcií, cituje ho aj BBC.