Mateja Tótha čaká na majstrovstvách Európy silný súper, tréner ho po tréningoch chváli

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Olympijský šampión Matej Tóth bude na augustových majstrovstvách Európy v Berlíne (7.- 12. 8.) čeliť aj svojmu veľkému súperovi Francúzovi Yohannovi Dinizovi.

Úradujúci majster sveta, Európy i svetový rekordér sa rozhodol, že na šampionáte pôjde znova chodecký maratón čiže 50 km. Má na to špecifický dôvod.

„Môj hlavný cieľ v roku 2018 je získať štvrtý titul majstra Európy na 50 km za sebou,“ vyhlásil v rozhovore pre Medzinárodnú asociáciu atletických federácií (IAAF) už 40-ročný Diniz, ktorý triumfoval v Göteborgu 2006, Barcelone 2010 aj Zürichu 2014.

Krásna bodka za kariérou

Držiteľ dvoch najlepších časov na päťdesiatke v histórii (svetový rekord 3:32:33 v Zürichu 2014 a rekord MS 3:33:12 v Londýne 2017) v tomto roku ešte neabsolvoval chodecký maratón, súťažil len na kratších tratiach. Na 5000 m je časom 18:57,13 min líder tohtoročných svetových tabuliek, na 20 km má na konte len 1:25:51 h, čo mu na francúzskom šampionáte v Mérignacu stačilo na bronz. Uvádza to oficiálny portál SAZ atletika.sk.

„Musím sa šetriť, aby som si zbytočne neublížil,“ uviedol kontroverzný Francúz, ktorý ani po ME 2018 ešte nemieni ukončiť kariéru.

„Mám ešte jeden dlhodobý cieľ. Nikdy som nezískal olympijskú medailu a rád by som to zmenil v Tokiu. Ak by sa mi tento sen splnil, bola by to krásna bodka za mojou kariérou. Som si istý, že dokážem päťdesiatku zašliapať ešte rýchlejšie ako je môj svetový rekord. Ak by sa mi to podarilo, bola by to čerešnička na torte.“

V čase olympijských hier v Tokiu v roku 2020, kde by mal obhajovať zlato na 50 km Matej Tóth, bude mať francúzsky chodecký šampión už 42 rokov.

Dostáva sa do špičkovej formy

Diniz to na ME v Berlíne nebude mať jednoduché. Slovenský chodecký hrdina Tóth v marci zašliapal päťdesiatku vo svetovom výkone roka 3:42:46 h a všetko nasvedčuje tomu, že sa postupne dostáva do špičkovej formy.

„Maťo zvládol trojtýždňovú náročnú zaberačku na sústredení vo Vysokých Tatrách a tréning v Banskej Bystrici veľmi dobre. Tento týždeň má trochu voľnejší, lebo v piatok štartuje na mítingu P – T – S v Šamoríne, no potom príde znova trojtýždňová skúška v horách v talianskom Livigne. Zatiaľ ´odmakal´ v príprave všetko na veľmi kvalitnej úrovni, verím, že to takto vydrží,“ skonštatoval Tóthov kouč v banskobystrickej Dukle Matej Spišiak na webe atletika.sk.

Tri náročné tréningové týždne v Alpách od 2. júla v nadmorskej výške 2200 metrov v Livigne a Trepalle budú pre Mateja Tótha v príprave na európsky šampionát kľúčové . Pred štyrmi rokmi na kontinentálnom šampionáte v Zürichu vyhral Diniz päťdesiatku vo svetovom rekorde, Tóth si vtedy vybojoval prvú veľkú medailu – striebornú.