Matovič sa pochválil zvládnutým bojom proti COVID-19 a ľuďom v prvej línii štát rozdelí 50 miliónov eur (video)

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa na piatkovej podvečernej tlačovej konferencii pochválil zvládnutým bojom proti novému koronavírusu. Slovensko malo v druhom štvrťroku najnižší počet pozitívnych prípadov a úmrtí v rámci Európskej únie. Spoločne so štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom prezentovali aj ekonomické dáta.

Slovenská ekonomika zaznamenala v druhom štvrťroku 2020 prepad o 12,1 percenta, pričom priemer EÚ bol na úrovni 15 percent. Slovensko si tak podľa Matoviča polepšilo oproti prvému polroku, kedy vládla vláda Petra Pellegriniho, pretože za prvý kvartál bol priemerný prepad ekonomiky EÚ -2,4 percenta a Slovensko zaznamenalo prepad o 3,6 percenta a bolo za priemerom EÚ.

Matovič tiež doplnil, že štát vyčlenil 50 miliónov eur na špeciálne odmeny pre ľudí v prvej línii, ktorí riskovali. Majú ich dostať zdravotné sestry, lekári, vojaci v nasadení aj pracovníci v domovoch sociálnych služieb. Kto presne dostane odmeny majú rozhodnúť ministri vnútra (Roman Mikulec), obrany (Jaroslav Naď), zdravotníctva (Marek Krajčí) aj práce, sociálnych vecí a rodiny (Milan Krajniak). Priemerná odmena by mala byť od 300 do 500 eur a podľa Matoviča by ju nemal dostať niekto, kto neriskoval a sedel niekde v kancelárii.

„Mojím cieľom bolo minimalizovať ekonomické škody spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Sme exportná ekonomika, preto sme vystavení veľkému ekonomickému prepadu. Náš cieľ bol naplnený. Dokázali sme ochrániť ekonomiku, pretože sme zaznamenali lepšie výsledky v dôležitých ukazovateľoch ako predchádzajúca vláda za prvý kvartál. Percento nezamestnanosti sme si oproti marcu prakticky udržali. Čo sa týka prepadu priemyslu, tam sme boli v EÚ-28 v marci tretí od konca, za jún máme výsledok lepší ako priemer EÚ. Navyše, Slovensko sme ochránili aj z medicínskeho hľadiska. Toto je výsledok 100 dní nášho vládnutia,“ povedal Matovič k prezentovaným dátam.