Matovičov fond speje ku koncu. OĽaNO priniesol skôr vrásky ako politický osoh

Prvá vlna pandémie koronavírusu vyvolala vlani na jar odhodlanie politikov rýchlo pomôcť ľuďom v núdzi. Vtedajší premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič prišiel s nápadom založiť Fond vzájomnej pomoci. S konkrétnou pomocou sa začalo až v jeseni. Úradu vlády trvalo dlhšie nájsť spôsob rozdeľovania vyzbieraných peňazí.

Založenie fondu sa ohlasovalo ako koaličná akcia, ale bola to hlavne záležitosť OĽaNO. Jeho poslanci aj najviac do fondu prispievali. Už menej z ostatných strán. Opozícia sa odmietla zapojiť. Posledný politik, ktorý do fondu prispel, bol poslanec OĽaNO Peter Kremský. Minulý rok pred vianočnými sviatkami poslal 250 eur.

Podpora pre 547 žiadateľov

Peniaze sa zhromažďujú na transparentnom účte, kde vidno, kto ako prispieval a v akých čiastkach sa konkrétnym ľuďom odosielajú. Úrad vlády portál Webnoviny.sk informoval, že doteraz bolo z účtu fondu vzájomnej pomoci poskytnutých 351 214 eur pre 547 žiadateľov. Vo fonde je teraz necelých 350-tisíc eur. Ďalšie financie však neprichádzajú.

Poslanci posielali peniaze hlavne prvé tri-štyri mesiace po ohlásení vzniku fondu. Zväčšia išlo o sumy okolo 500 eur. Svoju prvú výplatu poslal do fondu Matovič ako premiér, presnejšie jeho manželka. Neskôr sa mu nepáčilo, že pomoc ľuďom mešká a „odpadlo mu to od chuti“. Vyhlásil, že „mentálne“ fond opustil.

Funguje vďaka Fiľovi

Kľúčovým donorom fondu sa stal privatizér a spolumajiteľ ružomberských papierní Milan Fiľo. Minulý rok v apríli poslal 500-tisíc eur. Nebyť Fiľa, zdroje fondu by už boli vyschnuté. Papierenský magnát pôsobí v Česku. Okrem slovenského má aj české občianstvo.

Prezident a predseda predstavenstva spoločnosti Eco-Investment Milan Fiľo. Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Fiľo nechcel komentovať svoj vklad do fondu a ako sa pozerá na to, že bez neho by už mal fond prázdny účet. „K príspevku do fondu sa nebudeme vyjadrovať,“ povedala Petra Greksová, riaditeľka marketingu a komunikácie Fiľovej spoločnosti ECO – Investment.

Poslanci pomáhali inak