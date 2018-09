Max Domi z Montrealu napadol v prípravnom zápase Aarona Ekblada, obranca Floridy sľubuje odvetu

SUNRISE 22. septembra (WebNoviny.sk) – Kanadský hokejový útočník Montrealu Canadiens Max Domi napadol v stredajšom prípravnom stretnutí zámorskej NHL s Floridou Panthers (2:5) obrancu „panterov“ Aarona Ekblada.

Domi vyzval Ekblada po súboji pri mantineli k bitke, ten to však odmietol. Dvadsaťtriročný krídelník aj napriek tomu následne niekoľkokrát udrel Ekblada do tváre, za čo ho rozhodcovia vylúčili do konca stretnutia. Dvadsaťdvaročný Ekblad utrpel zlomeninu nosa.

Vedenie súťaže suspendovalo Domiho iba do konca prípravného obdobia, s čím alternujúci kapitán Panthers nesúhlasí. „Je to pre neho ako darček. Nechcem rozhodnutie ligy príliš komentovať, ale myslím si, že je nesprávne,“ uviedol držiteľ Calder Trophy pre najlepšieho nováčika ligy zo sezóny 2014/2015. Kanadský obranca sľúbil synovi niekdajšieho bitkára a tretieho najvylučovanejšieho hráča v histórii NHL Tia Domiho odvetu.

„Bolo to od neho hlúpe, aj takto to však v hokeji chodí. Skóre sa neskôr vyrovná,“ poznamenal Ekblad. Najbližší zápas v základnej časti NHL 2018/2019 odohrajú Panthers a Canadiens 28. decembra tohto roku.