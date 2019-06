Medvedev chápe znepokojenie nad Nord Stream 2, ale dodávky plynu na Slovensko nebudú ohrozené

MOSKVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Rokovania o energetickej bezpečnosti s ruskou stranou boli konštruktívne a pragmatické. Po rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom sa na tom zhodli premiér Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga.

Každý štát si chráni svoje záujmy

Na otázku o odpore Slovenska k plynovodu Nord Stream 2 (NS2) Medvedev zareagoval, že rozumie, že každý štát si musí chrániť svoje záujmy a chápe znepokojenie Slovenska.

Pokiaľ ide o vypršanie dohody medzi Moskvou a Kyjevom o tranzite plynu cez Ukrajinu, Žiga má pocit, že Rusi sú pripravení hľadať konštruktívne riešenia. Dohoda vyprší koncom roka, dodávky plynu na Slovensko podľa neho ostanú zachované.

Premiér informoval, že chce hľadať možnosti, aby bola slovenská tranzitná infraštruktúra zapojená do tranzitu aj v prípade spustenia Nord Streamu 2. NS2 je plynovod, ktorý povedie z Ruska priamo do Nemecka popod Baltské more, Slovensko a Ukrajina tak prídu o poplatky za tranzit plynu. Pellegrini tvrdí, že by chcel nájsť spôsoby, ako sa zapojiť do ďalšieho plynovodu TurkStreamu.

Ekonomické dopady by sa zmiernili

„Ak by sa podarilo nájsť možnosti spolupráce, významne by to zmiernilo ekonomické dopady v prípade úplného spustenia Nord Stream 2,“ povedal slovenský premiér.

„Každý štát si musí chrániť svoje ekonomické záujmy. Chápeme znepokojenie Slovenska nad tranzitom,“ povedal Medvedev. Deklaroval snahu nájsť riešenia výhodné pre Slovensko v prípade zapojenia sa do Nord Streamu 2 a TurkStreamu.

Ruský premiér dodal, že Moskva sa ešte nevzdáva predĺženia dohody s Ukrajinou o tranzite plynu. Spolupráca s Kyjevom však musí byť pragmatická, vzájomne výhodná a tarify musia byť prijateľné.

Záujem o konštruktívnu spoluprácu

Dúfa, že nové ukrajinské vedenie bude mať pragmatickejší prístup. Prezidenta Petra Porošenka už nahradil Volodymyr Zelenskyj. Krajinu čakajú aj predčasné parlamentné voľby.

Žiga tvrdí, že ruská strana ich ubezpečila o tom, že dodávky plynu na Slovensko od 1. januára 2020 ohrozené nebudú. Technických možností je niekoľko, rokujú o nich aj SPP a Gazprom a príslušné firmy. Pokiaľ ide o rokovania s Ukrajinou, má pocit, že aj Rusi majú záujem na konštruktívnej spolupráci.

„Rusi majú ekonomické záujmy v tomto zmysle veľmi jasné. Myslím si, že tie dodávky cez Ukrajinu nebudú ohrozené,“ povedal s tým, že konštruktívny prístup musí mať aj Kyjev. Slovensko by tak podľa neho nemalo pocítiť prípadnú krízu medzi Ruskom a Ukrajinou.