Mesežnikov: Matovič nechce byť vnímaný ako človek, ktorý prehral

Nedeľňajšia ponuka premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) zmenila nastavenia koaličných strán. Stanoviská, vďaka ktorým by sa zachovala štvorkoalícia, boli známe. To, čo bolo predtým brané ako hotová vec, sa posunulo do inej roviny. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Matovič v nedeľu 21. marca povedal, že je ochotný odísť z funkcie predsedu vlády za splnenie niekoľkých podmienok. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) podľa jeho slov požadovalo, aby zo svojich postov odišli Richard Sulík (SaS), Jana Bittó Cigániková (SaS), Mária Kolíková a Juraj Šeliga (obaja Za ľudí). Matovič by zároveň ostal členom vlády.

Sulík v pondelok oznámil svoju demisiu a rovnako ako Matovič chce byť členom vlády. „Igor Matovič hovoril o viacerých podmienkach.