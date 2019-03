Mesto Košice musí vrátiť firme U. S. Steel státisícovú daň, nie sú to jediné neplánované výdavky

KOŠICE 7. marca (WebNoviny.sk) – Mesto Košice musí najneskôr do 16. marca vrátiť košickému U. S. Steelu daň z nehnuteľností za rok 2011 viac ako 940-tisíc eur.

Rozhodlo o tom Finančné riaditeľstvo SR na základe podnetu spoločnosti. U. S. Steel protestoval voči tomu, že v roku 2011 museli zaplatiť daň z nehnuteľností obci Sokoľany a zároveň spomínanú sumu dodatočne zaplatiť aj Mestu Košice. Informoval o tom Miroslav Sambor z referátu styku s verejnosťou a médiami mesta Košice.

Spor o územie

Medzi obcou Sokoľany a mestom Košice už takmer 22 rokov prebieha spor o územie, na ktorom boli postavené bývalé Východoslovenské železiarne a v súčasnosti na nich stojí areál americkej spoločnosti U. S. Steel.

Ešte v roku 1997 obec Sokoľany na základe reštitučného zákona podala návrh na zmenu hraníc príslušného katastrálneho územia, v dôsledku čoho by k tejto obci bolo pričlenené územie s rozlohou približne 700 hektárov.

Vo veci už bolo vydaných mnoho rozhodnutí na úrovni správneho orgánu aj súdov. Naposledy dal za pravdu obci Sokoľany katastrálny odbor Okresného úradu Košice-okolie, no mesto Košice toto rozhodnutie súdne napadlo.

„V súčasnosti je z procesného hľadiska stav taký, že krajský súd zrušil rozhodnutie okresného úradu, avšak obec Sokoľany sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala. Najvyšší súd SR o odvolaní zatiaľ nerozhodol,“ informoval Sambor.

U. S. Steel podal žalobu na Krajský súd

Mesto Košice ako správca dane vyrubilo U. S. Steelu rozdiel dane z nehnuteľností za rok 2011, voči ktorému sa táto spoločnosť odvolala. Finančné riaditeľstvo SR v odvolacom konaní rozhodnutie Mesta Košice potvrdilo v plnom rozsahu a v máji 2018 U. S. Steel uhradil do rozpočtu mesta 940 081 eur.

U. S. Steel zároveň podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR na Krajský súd v Košiciach, neskôr podal aj podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach.

Jej prokurátor podal protest proti rozhodnutiu Finančného riaditeľstva SR, v ktorom označil ich rozhodnutie za nezákonné preto, že vyrubenie dane sa uskutočnilo po zákonom stanovenej lehote a bolo tak v nesúlade s Daňovým poriadkom.

Ministerstvo financií vyhovelo protestu prokurátora, zrušilo rozhodnutie Finančného riaditeľstva SR, podľa ktorého musel U.S. Steel doplatiť vyše 940-tisíc eur mestu Košice a vrátilo vec na ďalšie konanie. Následne Finančné riaditeľstvo SR zrušilo rozhodnutie mesta Košice ako správcu dane.

Mesto musí vrátiť státisíce eur

Rozhodnutie Finančného riaditeľstva nadobudlo právoplatnosť 11. februára a mestu bolo doručené 21. februára.

„Daňový preplatok, ktorý vznikol zrušením rozhodnutia správcu dane, má byť podľa zákona vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti na jeho vrátenie. Ide o komplikovaný právny a účtovný problém. Ak by som to zjednodušil, suma vyše 940 000 eur síce bola príjmom rozpočtu mesta v minulom roku, no teraz ju budeme musieť vrátiť. Peniaze budeme musieť nájsť rozpočtovým opatrením v našom už tak dosť napätom rozpočte z rezervného fondu,“ uviedol riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Keďže všetky úkony mesta v tomto prípade podliehajú schváleniu, budú o nich v piatok 8. marca rokovať poslanci počas mimoriadneho Mestského zastupiteľstva zvolaného k Letnému olympijskému festivalu mládeže (EYOF).

Ďalšie neplánované výdavky

Ako ďalej informoval magistrát, 940 tisíc eur nie je jediná suma, ktorú musí mesto tento rok neplánovane zaplatiť. Ďalším finančným záväzkom je 2,81 milióna eur, čo je prvá z dvoch splátok, ktorú musí vrátiť za pochybenia predchádzajúceho vedenia pri projekte EHMK – Kasárne Kulturpark.

Mesto zároveň musí v roku 2019 splatiť aj 1,8 milióna eur z 20 miliónovej návratnej finančnej výpomoci, ktoré mu na rôzne infraštruktúrne projekty poskytlo v roku 2014 ministerstvo financií.

V tomto roku tak splátky mimoriadnych záväzkov budú predstavovať 5,57 milióna eur, nasledujúci rok to má byť suma 5,83 milióna eur.

„Celkovo sa musí v rozpočte mesta v nasledujúcich siedmich rokoch nájsť 29,5 milióna eur na splátky rôznych úverov, okrem iného na nákup autobusov pre Dopravný podnik mesta Košice, parkovací dom pri Steel Aréne, Košickú futbalovú arénu a vrátenie financií za pochybenia predchádzajúceho vedenia mesta pri čerpaní eurofondov,“ dodal Sambor.