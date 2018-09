Mesto Košice podá na parkovaciu firmu EEI dve žaloby, podľa Petruška je na dohodu ešte priestor

KOŠICE 17. septembra (WebNoviny.sk) – Mesto Košice podá na spoločnosť, ktorá zabezpečuje platené parkovanie v historickom centre a rezidentských lokalitách dve žaloby. Jednou žalobou sa bude na súde dožadovať vydania parkovacieho systému ako celku, petitom druhej žaloby bude vydanie bezdôvodného obohatenia.

Poslanci súčasne poverili viceprimátora Martina Petruška, aby ďalej rokoval s EEI na dohode o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov. Vyplynulo to z rokovania košického mestského zastupiteľstva.

Prevádzkovať systém môže iba mesto

Poslanci súčasne zrušili body VZN o parkovaní na vyhradených miestach, ktoré napadol prokurátor, pretože vytvárať takéto miesta a vyberať poplatky za ne môže len mesto. Nové znenie ustanovení začlenili do VZN o miestnych daniach a poplatkoch upravujúcich platby za zaujatie verejného priestranstva, o čom rozhoduje mesto a príjmy plynú do mestskej kasy. Zmenili aj časti VZN o parkovaní, kde jednoznačne stanovili, že prevádzkovať parkovací systém v meste môže jedine mesto. V Košiciach by to mala robiť mestská polícia.

Podľa viceprimátora Petruška poslanci tým urobili ďalší krok k možnému odchodu spoločnosti EEI z Košíc. Doložil, že samotné meritum žalôb chce mesto konzultovať s Právnickou fakultou UPJŠ, ktorá vypracovala právnu analýzu, ako má mesto postupovať pri rozchode s EEI.

Investícia má hodnotu

Mesto vychádza z odborného predpokladu, že zmluva je pravdepodobne neplatná. Uviedol, že po konzultácii žaloby budú podané v priebehu krátkeho času. Súd okrem samotného merita veci bude rozhodovať, či je platná alebo neplatná zmluva s EEI, ktorá bola uzavretá v roku 2012 a doplnená o viaceré dodatky.

„Aj napriek tomu sa budeme snažiť vyvolať rokovanie o dohode s EEI,“ povedal Petruško. Podľa neho by bolo ideálne, keby sa mesto s EEI dohodlo na odovzdaní parkovacieho systému a je stále na to priestor. Nikto nespochybnil, že investícia EEI do technickej infraštruktúry parkovacieho systému má nejakú hodnotu, ktorá bola preukázaná aj účtovnými dokladmi. Toto je cesta, ktorá je schodná,“ povedal Petruško, sporná je čiastka, ktorú si EEI nárokuje ako kompenzáciu za predčasné ukončenie zmluvy, ktorá mala trvať do roku 2022.

Nové zastupiteľstvo

Mesto sa bude snažiť, aby dohodu dosiahlo do 1. decembra. Schvaľovať ju pravdepodobne bude nové mestské zastupiteľstvo. Podľa Petruška vo februáru EEI žiadala od mesta za technickú infraštruktúru 1,8 milióna eur a okolo päť miliónov eur za hodnotu kontraktu. Ak sa nedohodnú, od januára 2019 bude systém EEI zablokovaný, pričom sa za parkovanie bude platiť mestu.