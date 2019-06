Mestu Svidník akútne chýbajú hrobové miesta, plánuje rozšíriť cintorín

SVIDNÍK 6. júna (WebNoviny.sk) – Mesto Svidník plánuje rozšíriť mestský cintorín. Mesto v týchto dňoch podalo zámer rozšírenia na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). V rámci prvej etapy je na území s rozlohou 1 850 metrov štvorcových naplánované rozšírenie o 209 hrobových miest.

Situácia je kritická

Plánovaný termín výstavby je od júla do októbra tohto roka. Výška plánovanej investície je 52-tisíc eur. Ďalšie etapy budú realizované podľa potreby.

„Voľných je aktuálne už iba 15 hrobových miest,“ uviedol pre agentúru SITA správca cintorína Jozef Laca.

„Situácia je veľmi kritická a potrebujeme konať okamžite. Hrobové miesta potrebujeme súrne, keďže odhadujeme, že kapacita cintorína sa naplní už do niekoľkých mesiacov,“ dodala PR manažérka mesta Svidník Kristína Tchirová.

Chcú vytvoriť stovky hrobových miest

Cintorín chce mesto postupne rozšíriť na celý pozemok vo svojom vlastníctve. Ten má vyše 19 600 metrov štvorcových a vzniknúť by na ňom mohlo 1 400 až 1 500 hrobových miest. To by pri dlhodobej priemernej úmrtnosti a existencii ďalšieho cintorína v meste postačilo na 20 až 25 rokov.

Vybudovať sa má aj chodník a nové oplotenie. Okrem výkopových prác vybudujú prístupové komunikácie, novú zámkovú dlažbu a nové oplotenie, ktoré nahradí odstránený plot súčasného cintorína v dĺžke 83 metrov.

Svidnícky cintorín uviedli do prevádzky v roku 1982. Umiestnený je na severozápadnom okraji mesta a v súčasnosti sa na pochovávanie využíva parcela s výmerou 6 000 metrov štvorcových, kde je zhruba 2 500 hrobov.