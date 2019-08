Miera nezamestnanosti zostala pod hranicou päť percent, podľa Richtera nenastáva kríza

aktualizované 20. augusta, 15:31

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu júla tohto roka zostala na júnovej úrovni 4,97 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v siedmom mesiaci tohto roka nižšia o 0,50 percentuálneho bodu. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Minister chce udržať nízke čísla

Úrady práce evidovali na konci júla 136 973 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júnom ide o nárast o 347 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 13 295 osôb.

„Na trhu práce sa nepremietli väčšie negatíva z hľadiska počtu evidovaných nezamestnaných,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Júl tohto roka je podľa neho z hľadiska nezamestnanosti úplne porovnateľný s júlom 2018 a júlom 2017. Vývoj na trhu práce tak podľa neho nepotvrdzuje signály o tom, že nastáva kríza.

„Potvrdzujem, že ekonomický vrchol bol dosiahnutý vlani, ale prognóza krízových rokov sa nedá definovať na Slovensku, že by nastávala,“ povedal. Jeho cieľom do konca tohto roka je udržanie súčasnej miery evidovanej nezamestnanosti. Upozornil na to, že minulý mesiac z evidencie nezamestnaných odišlo 743 dlhodobo evidovaných nezamestnaných. „Tieto čísla sú stále veľmi dobré, pozitívne,“ dodal minister práce.

Nárast o 0,03 percenta

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,07 %. Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,03 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,53 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci júla tohto roka 167 357 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 1 345 osôb, v porovnaní s júlom vlaňajška je to menej o 13 965 ľudí.

