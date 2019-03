Mierne prekročil svoje kompetencie, kritizuje Žiga rozhodnutie Gajdoša odmietnuť milióny z USA

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) prekročil podľa svojho kolegu z vlády Petra Žigu (Smer-SD) svoje kompetencie, keď jeho rezort rozhodol o odmietnutí financií zo Spojených štátov amerických na infraštruktúru slovenských vojenských letísk.

O téme sa zrejme bude ešte diskutovať

Žiga to uviedol pred stredajším rokovaním kabinetu s tým, že o takejto pomoci má rozhodnúť vláda a nemá zostať na úrovni ministra. Šéf rezortu hospodárstva Žiga sa domnieva, že o tejto problematike bude ešte diskusia.

„Myslím si, že pán minister Gajdoš trošku prekročil svoju kompetenciu a malo sa o tom rozhodnúť na vláde, bez ohľadu na to, aké by to definitívne stanovisko bolo. Takéto rozhodnutie nemalo vzniknúť na úrovni ministra, ale na vláde,“ povedal Žiga.

Opozícia kritizuje rozhodnutie ministerstva

Proti peniazom z USA sa postavili najmä predstavitelia Slovenskej národnej strany, ktorí odmietnutie ponuky podmienili zotrvaním vo vláde. Opoziční poslanci považujú tento krok za nelogický. Spojené štáty ponúkali na rozvoj letísk 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur.

Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu je potrebné uviesť na správnu mieru slovenskú pozíciu pri tejto pomoci, teda za akých podmienok ju Slovensko prijme, alebo nie. „Treba definovať podmienky, za akých sa financie príjmu alebo nepríjmu, samozrejme aj s odôvodnením,“ dodal Žiga