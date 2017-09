Minister Lajčák ocenenie za mimoriadny prínos k Bledskému strategickému fóru

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák si v pondelok v slovinskom Blede prevzal z rúk slovinského ministra zahraničných vecí Karla Erjavca ocenenie Bled Strategic Forum Distinguished Partner 2017 Award (Ocenenie za mimoriadny prínos k Bledskému strategickému fóru) za dlhoročnú podporu tohto podujatia. Informoval o tom tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí.

„Dialóg je najlepším nástrojom diplomacie. A diplomacia potrebuje takéto platformy, ako je Bledské strategické fórum, na výmenu názorov o najpálčivejších otázkach dňa,“ povedal minister v ďakovnej reči s tým, že fórum môže aj naďalej rátať s jeho podporou.

Stratégia pre udržanie mieru

Minister na Bledskom fóre vystúpil v paneli venovanom prioritám 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

Ako Lajčák vo svojom paneli uviedol, svetové spoločenstvo potrebuje premyslenú stratégiu pre udržanie mieru. Úsilie OSN by malo byť podľa neho dimenzované na dosahovanie širokosiahlejších cieľov, než sú len bezprostredné potreby krajín zasiahnutých konfliktmi.

„Organizácia Spojených národov nie je nejaký autonómne existujúci orgán, to sme my, každý z nás. Preto som presvedčený, že sa musíme viac snažiť, aby sme naplno využili potenciál, ktorý ponúka. To, čo mne v medzinárodných vzťahoch často chýba, je dialóg. Nepúšťame sa do dialógu s tými, ktorí majú iné názory než my. Izolujeme ich. A to je chyba,“ skonštatoval ďalej minister.

Terorizmus a postavenie V4 v Európskej únii

V diskusii s moderátorom panelu minister predstavil svoj pohľad aj na aktuálne naliehavé regionálne problémy a výzvy, ktoré ohrozujú bezpečnosť vo svete, ako sú okrem iného jadrový program Severnej Kórey, bezpečnostná situácia v Európe, hrozba terorizmu, postavenie V4 v Európskej únii a ďalšie.

Bledské strategické fórum patrí medzi popredné medzinárodné konferencie v regióne; v ostatných rokoch sa etablovalo ako platforma na hľadanie nových stratégií, vízií a postojov, ktorých cieľom je čeliť najnaliehavejším otázkam dnešnej Európy a sveta v 21. storočí.