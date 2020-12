Ministri očkovanie vnímajú ako cestu na slobodu, Gröhling chce prebiť hoaxy o koronavíruse

Členovia vlády SR vnímajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ako cestu na slobodu a do normálneho života. Uviedli to po tom, čo sa dali dnes zaočkovať v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v Ružinove.

Zaočkovať sa prišiel minister školstva Branislav Gröhling (SaS), minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina), ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) či minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Očkovacia látka je bezpečná

Minister Krajniak apeloval na všetkých zamestnancov sociálnych služieb, aby sa dali zaočkovať. Je to podľa neho najlepšia ochrana aj pre klientov. To, že bol dnes on na očkovaní vníma ako to, že chce ísť príkladom. Šéf rezortu zároveň nevedel presne povedať, kedy budú všetci zamestnanci sociálnych služieb zaočkovaní, ale potvrdil, že by to malo byť do Veľkej noci. Závisieť to bude od toho, ako rýchlo budú na Slovensko prichádzať vakcíny.

Krajniak tiež vysvetlil, že po očkovaní dostane každý človek potvrdenie, ktoré odovzdá svojmu obvodnému lekárovi a na základe informácií, ktoré vyplnil, mu príde email alebo SMS správa, kam má dôjsť na druhé kolo očkovania.

Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková odpovedala na otázku, či nie je nejaký typ „papalášizmu“, keď sa dali ako prví zaočkovať politici. „Ja som sa rozprávala s ministrom zdravotníctva, že či je vôbec namieste, aby sa členovia vlády očkovali. Ja sa cítim ako zdravý človek, prečo práve ja? Keby som si mala vybrať, tak by som povedala, že chcem dať svoju očkovaciu látku svojej mame. Myslím si ale, že je to teraz dôležité pri všetkých tých dezinformáciách o tom, či je vôbec očkovanie správne a čo to vôbec pre ľudí znamená. Vnímam to tak, že to teraz nie je o tom, že Mária Kolíková sa dala zaočkovať, ale že sa išla zaočkovať ministerka spravodlivosti, ktorá verí odborníkom, zdravotníkom, a že očkovacia látka je bezpečná,“ dodala Kolíková.

Minister školstva chce prebiť hoaxy

Minister školstva Branislav Gröhling odporučil každému, aby sa dal zaočkovať, keď bude mať takú možnosť. Ďalej potvrdil, že bude informácie o vakcíne od dnešného dňa zverejňovať na sociálnej sieti, aby rezort informoval o serióznych štúdiách a informáciách, aby „prebili všetky tie hoaxy, ktoré sa teraz šíria“.

Minister životného prostredia Ján Budaj sa vyjadril k statusu predsedu strany Smer-SD Roberta Fica na sociálnej sieti a povedal, že politici by sa mali zhodnúť, že očkovanie je cesta k zbaveniu sa ochorenia COVID-19. „Tomu sa hovorí, že ide opozičná politika až za hrob. Nevadí mu, že tým môže niekoho pripraviť o život. V tomto prípade pán Fico chce ťažiť politické body zo zmätku ľudí, ktorí sú dezorientovaní, chce ich strašiť. Je to nástroj, ktorý on používal aj v minulosti. Môže to mať za následok, že niekto ochorie, kto ochorieť nemusel alebo zomrie, kto nemusel,“ uzavrel.

Ministerka Milanová na sociálnej sieti napísala, že sa dala bez váhania zaočkovať, lebo cíti zodpovednosť za ľudí vo svojom okolí. Verí tiež, že sa dá na Slovensku očkovať čo najviac ľudí a postupne sa život vráti do normálu.