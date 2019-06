Minister Žiga bude v Rusku rokovať o dodávkach plynu, rúry sa nemajú zneužívať na politické ciele

BRATISLAVA/MOSKVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) verí, že plyn z Ruska na Slovensko bude prúdiť aj po 31. decembri. Koncom roka totiž vyprší zmluva medzi Moskvou a Kyjevom o tranzite plynu.

To, či sa podarí nájsť dohodu na pokračovaní zmluvy, sa bude pýtať svojich ruských partnerov počas tohtotýždňovej návštevy Ruska. Na rokovaniach v Moskve a Petrohrade Žiga sprevádza premiéra Petra Pellegriniho.

Zlé technické zabezpečenie plynovodu

„Ideme za našimi obchodnými partnermi. Ideme rokovať, čo sa bude diať s plynom po 31. decembri, keď vyprší kontakt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Po tomto dátume Rusko nebude mať záväzok dodávať plyn do Európy cez Ukrajinu a nám ide o zabezpečenie bezpečných dodávok plynu pre priemysel a domácnosti,“ povedal v lietadle cestou do Moskvy Žiga.

„Verím, že toto bude výsledok rokovania,“ povedal Žiga na otázku, či verí, že ruská strana potvrdí, že plyn bude prúdiť aj po 31. decembri. Rozhovory o dodávkach plynu však vníma ako trojstrannú záležitosť. Tými stranami sú Rusko, Ukrajina, ale aj Európska únia. Priznal, že v poslednom čase sa mohli tieto rokovania spomaliť pre ukrajinské prezidentské aj parlamentné voľby.

V súvislosti so sporom medzi Kyjevom a Moskvou Žiga pripomenul, že Rusi sa sťažujú na technické zabezpečenie plynovodu. Zároveň stále platí, že Európska komisia tlačí Ukrajinu do oddelenia tranzitu a distribúcie plynu. Slovensko by sa rado podieľalo na oboch projektoch. To znamená, že Slovensko môže poskytnúť svoje skúsenosti z oddelenia tranzitu a distribúcie a zároveň by chcelo byť aj súčasťou európskeho konzorcia, ktoré sa bude podieľať na modernizácii ukrajinských plynovodov. Žiga si vie predstaviť aj to, že by Bratislava mohla byť akýmsi prostredníkom medzi Kyjevom a Moskvou v rokovaniach.

Slovensko môže prísť o tranzitné poplatky

„Verím tomu, že zvíťazí zdravý rozum, že sa nebudú energonosiče, teda rúry, zneužívať na politické ciele,“ pokračoval minister hospodárstva s tým, že Rusi túto otázku predsa musia vnímať aj z ekonomického pohľadu. „Predaj plynu tvorí významnú časť ich rozpočtu. Kapacita celého centrálneho koridora je 200 miliárd kubíkov, slovenské rúry majú kapacitu približne 90 miliárd a preteká cez ne okolo 60 miliárd. To sú príjmy pre Rusov, aj pre nás,“ povedal Žiga. Dodal však, že ak by slovenské rúry vyschli, Slovensko má zabezpečené prepojenia na Rakúsko a Maďarsko.

Pri rokovaniach o plyne nemožno obísť ani otázku výstavby plynovodu Nord Stream 2. Ten bude viesť z Ruska priamo do Nemecka popod Baltské more. Slovensko aj Ukrajina by tak prišli o tranzitné poplatky. Slovensko plynovod vníma ako politický, nie ekonomický projekt a dlhodobo proti výstavbe protestuje. „Nord Stream 2 ešte nie je hotový a keď aj bude, kapacita Európy na odber plynu je väčšia ako je kapacita Nord Streamu 2. Čiže tá ukrajinská vetva bude potrebná aj naďalej,“ domnieva sa Žiga. O tom, aby rúry nevyschli, rokoval v Moskve na úrovni premiérov naposledy vtedajší premiér Robert Fico v auguste 2016. Vtedy informoval, že rúry by vyschnúť nemali.