Minister Žiga mal „trošku“ problém s postojom Fica k odsúdeniu exposlanca Mazureka

Vo vnútri strany Smer-SD sa diskutuje o postoji predsedu Roberta Fica k odsúdeniu bývalého poslanca parlamentu Milana Mazureka za výroky o Rómoch. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

Niektoré veci nie je ochotný rozoberať

Na novinársku otázku, či sa bývalý premiér zastáva extrémistov, Žiga odpovedal: „Ja som mal pocit, že áno a s tým som mal trošku problém.“ Na otázku, ako Fico svoje výroky vysvetlil, Žiga uviedol, že sú veci, ktoré je ochotný rozoberať a tiež veci, ktoré nie je ochotný rozoberať.

Expremiér a predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico čelí trestným oznámeniam pre video, na ktorom sa vyjadroval k odsúdeniu poslanca NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko Milana Mazureka.

Jedno z nich podal podpredseda mimoparlamentnej Občianskej konzervatívnej strany Juraj Petrovič, ďalšie pedagóg a aktivista Eduard Chmelár.

Vyjadrenia expremiéra skúma aj polícia. „Národná kriminálna agentúra sa vyjadreniami od štvrtka zaoberá, viac informácií zatiaľ nebudeme medializovať,“ potvrdil minulý týždeň pre agentúru SITA hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Výroky na adresu Rómov

Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica Milan Mazurek z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) povedal len to, čo si myslí takmer celý národ. Vo videu zverejnenom minulý týždeň na sociálnej sieti ďalej uviedol, že ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Najvyšší súd SR v utorok 3. septembra potvrdil vinu Mazureka v kauze jeho výrokov na adresu Rómov. Prišiel aj o poslanecký mandát.

„Ak má byť rozsudok najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do akejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí vrátane ležiacich psov pozatvárať,“ povedal Fico.

„To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zásahoch v rómskych osadách, ako to bolo v Moldave nad Bodvou? To sa mám báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ pýtal sa predseda Smeru vo videu. Fico tvrdí, že rozhodnutie súdu rešpektuje, ale zaraďuje ho do kategórie mediálnych.