Ministerstvo sa najviac natrápilo so zastavením exekúcií, Gálovi prešli aj iné kľúčové zákony

Šéf rezortu spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) je najviac spokojný s legislatívou, ktorá zastaví všetky staršie exekúcie ako päť rokov. Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA s tým, že aj pri iných projektoch sa jeho ministerstvo „natrápilo“.

Tému exekúcií otvorila ešte jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská, ktorá však pôvodne avizovala amnestiu. Pri nej by štát nielen zastavil dlhy, ale aj ich značnú časť odpustil a zaplatil. Gálovu verziu dlhodobo kritizuje Slovenská komora exekútorov (SKE), inkasné spoločnosti či dokonca zdravotné poisťovne. Všetky inštitúcie majú vlastné argumenty, Gál však trvá na tom, že zákon pomôže občanom.

Milióny exekučných spisov na súdoch

Gálovi nedávno Národná rada SR odobrila aj iné kľúčové zákony, ako napríklad aktualizovaný protischránkový zákon. Šéf rezortu spravodlivosti je osobne spokojný aj s inštitútom hosťujúceho sudcu, ktorý môže zastupovať kolegov počas dlhodobej práceneschopnosti či materskej dovolenky.

„Asi najviac so zastavením starších exekučných konaní. To je projekt, ktorý vyvoláva vášne a polemiku v rámci odborných pracovných skupín a rôznych záujmových skupín. My ale vidíme, že na súdoch sú milióny exekučných spisov, ktoré všetkým občanom Slovenskej republiky bránia k tomu, aby sa mohli dostať k spravodlivosti,“ odpovedal Gál na otázku, s ktorým zákonom je najviac spokojný.

Podľa ministra musia v tomto prípade aj veritelia prehodnotiť svoj postup. „Každý sa teraz bude musieť správať hospodárne. Veritelia musia zvážiť či podajú nový návrh na exekúciu,“ uviedol minister.

Zastavenie exekúcii odobrila aj Čaputová

Problémová je pri zákone podľa viacerých exekútorov napríklad výška paušálnych náhrad pre exekútorov za jedno zastavené konanie. Rezort spravodlivosti ju totiž stanovil na 35 eur. Podľa exekútorov je táto suma značne poddimenzovaná, pretože náklady pri starších spisoch presahujú stovky eur.

Odhady na zastavenie starších konaní v súčasnosti prevyšujú 40 miliónov eur. Legislatívu už odobrila vláda SR aj Národná rada SR a aj prezidentka Zuzana Čaputová. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako tri milióny exekúcií, pričom Gálovo opatrenie sa dotkne približne tretiny.

Prioritne chce rezort zastaviť spisy staršie ako päť rokov s tým, že veritelia budú môcť svoje dlhy vymáhať naďalej, ale už prostredníctvom nových podaní a nového systému, v ktorom všetky exekúcie rieši Okresný súd v Banskej Bystrici.