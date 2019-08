Ministerstvo spravodlivosti plánuje šetriť, podľa Gála sa opatrenia dotknú aj justičných čakateľov

Ministerstvo spravodlivosti SR plánuje šetriť. Opatrenia sa dotknú aj justičných čakateľov. Novinárov o tom informoval minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že sa aj na tomto spôsobe úspory dohodol so šéfom rezortu financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).

Sudcovia v dôchodkovom veku

V praxi bude rezort spravodlivosti prijímať potencionálnych sudcov postupne, pričom okresané budú aj ich počty. Gál odhaduje, že čakateľov bude približne 50, a zároveň pripomenul, že jeho ministerstvo ich potrebuje ďaleko viac.

Problémom je totiž, že desiatky sudcov sú v už v dôchodkovom veku a môžu kedykoľvek z justície odísť. V takom prípade hrozia súdnej moci veľké personálne výpadky.

Pri sudcoch je stanovená hranica odchodu do dôchodku na 65 rokov, návrh na ich odvolanie musí odobriť súdna rada. O niektorých zmenách pri justičných čakateľoch bude v stredu rokovať aj vláda SR.

Desiatky justičných čakateľov

„Minulý týždeň tu bol pán minister financií Kamenický a riešili sme viacero zákonov, ktoré majú dopad na štátny rozpočet. Napríklad sme sa rozprávali o tom, koľko justičných čakateľov vieme prijať do systému. Museli sme to číslo znížiť, rátame s tým, že ich bude 50, ale potrebovali by sme ich oveľa viac,“ povedal Gál.

Minister spravodlivosti v tejto súvislosti pripomenul, že justícia potrebuje obmieňať ľudí vo väčších počtoch.

„Zo súdov môže odísť 150 sudcov, ktorí sú už v dôchodkovom veku a je na nich, či odídu. My musíme ten stav naplniť, pretože nemôžeme nechať súdny systém bez 150 či 200 sudcov,“ dodal Gál.

Počty bude napĺňať postupne

Rezort spravodlivosti bude počty čakateľov napĺňať postupne. Podľa Gála ide v prípade prípravy budúcich sudcov o ideálne riešenie v rámci obmeny personálu súdov.

„Musíme vychovať justičných čakateľov, pretože pri vyšších súdnych úradníkoch alebo iných právnych odvetviach nemáme taký potenciál,“ uzavrel minister.

Justiční čakatelia sú právnici, ktorí neabsolvovali ešte špecializované skúšky, napríklad do advokácie. V prípade ich prípravy ide o výchovu budúcich sudcov, ktorí musia splniť všetky potrebné náležitosti a zákonné predpoklady.