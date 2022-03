Mladí Progresívci a Mladí Saskári vyzvali Európsky parlament na skoré prijatie Ukrajiny do Únie

Ukrajina patrí do Európskej únie (EÚ) a je aj zodpovednosťou Slovenska stáť pri nej a konať ako jej spojenec. Zároveň by malo byť Ukrajine uľahčené členstvo v EÚ. V spoločnej výzve Európskemu parlamentu (EP) to vyhlásili mládežnícke politické organizácie Mladí Progresívci a Mladí Saskári.

K ich spoločnej výzve sa pridali aj pridružené organizácie v Rumunsku, Litve, Poľsku, Česku a Maďarsku. V tlačovej správe o tom informoval Albert Vrzgula, podpredseda Mladých Progresívcov.

Vyzývajú na rýchle konanie

Práve v utorok sa koná zasadnutie EP, na ktorom sa má prerokovať udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine. „My, ako mládežnícke organizácie Európy vyzývame vás – našich poslancov Európskeho parlamentu, predstaviteľov demokracie, aby ste konali rýchlo a podporili udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine,“ vyzvali organizácie v spoločnom stanovisku.

Doplnili, že vo štvrtok 24. februára zmenila invázia Ruska na Ukrajinu realitu života v Európe a každým dňom sú hodnoty, na ktorých Európa stojí, porušované agresiou ruského prezidenta Vladimira Putina.

Boj za európske hodnoty

„Spravodlivý boj Ukrajiny za ich budúcnosť je zároveň bojom za naše európske hodnoty. Hodnoty mieru, demokracie a humanity,“ vyhlásili.

Pod výzvou sú podpísané aj organizácie USR Tineret z Rumunska, Lithuanian Liberal Youth z Litvy, Młodzi Nowocześni z Poľska, Mladé Ano z Českej republiky a Momentum TizenX z Maďarska.