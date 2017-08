Mladí slovenskí basketbalisti v dráme nestačili na Slovincov, opúšťajú elitu

PIEŠŤANY 5. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti do 18 rokov prehrali s rovesníkmi zo Slovinska 57:62 (22:35) v zápase o umiestnenie na 13. – 16. mieste na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Piešťanoch a Bratislave.

Najlepším strelcom výberu SR bol s 18 bodmi kapitán Jakub Kádaši. Pre zverencov trénera Richarda Ďuriša to znamená zostup do nižšej B-divízie. V nedeľu ich v piešťanskej Diplomat aréne od 13.30 h čaká posledné stretnutie s Lotyšmi o konečné 15. miesto.

Prvá štvrtina sa niesla v znamení Slovincov, ktorí v nej zvíťazili o 6 bodov 14:8. V zvyšovaní náskoku pokračovali aj v nasledujúcej desaťminútovke a po polčase vyhrávali 35:22. Mladí Slováci sa herne prebudili v tretej štvrtine, ktorú vyhrali jednoznačne 24:15 a zrovnali so súperom krok. V záverečnej desaťminútovke to bola dráma do poslednej sekundy. Napokon však boli úspešnejší Slovinci, ktorí triumfovali 62:57.

ME V BASKETBALE DO 18 ROKOV

Slovensko – Slovinsko 57:62 (8:14, 14:21, 24:15, 11:12)

Zostava a body SR: Kádaši 18 (12 doskokov), Kubala 12, Zelizňák 9, Majerčák 8, Janošov 2 (Danielič, Ondruš obaja 3, Javorský 2, Mátych, Bizub obaja 0)

Najviac bodov Slovinska: Kralj 17, Klavzar 12

TH: 24/10 – 25/14, fauly: 21 – 24, trojky: 9 – 10