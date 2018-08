Mládková obsadila v A-finále 6. miesto, na MS v rýchlostnej kanoistike si splnila cieľ

BRATISLAVA 26. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Ivana Mládková obsadila 6. miesto v A-finále pretekov K1 200 m na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho (23.- 26. 8.). Skúsená 33-ročná Slovenka o jedno miesto vylepšila svoje umiestnenie z vlaňajších majstrovstiev sveta v českých Račiciach. V Montemor-o-Velho už bola predtým deviata v A-finále v K1 500 m.

Suverénnou víťazkou kajakárskeho šprintu na 200 m sa stala Novozélanďanka Lisa Carringtonová, ktorá získala šiestu zlatú medailu v tejto disciplíne na majstrovstvách sveta. Carringtonová triumfovala o viac než dĺžku lode pred Dánkou Emmou Jörgensenovou a Švédkou Linneou Stensilsovou.

„Cieľ bol postúpiť do finále a ďalší byť v najlepšej šestke. Vedela som, že to bude ťažké, ale podarilo sa mi to. Aj keď som toho mala už dosť. Lisa nám odišla už po stovke, potom to už bolo tesnejšie. Som rada že je to do tej šestky. Pred šampionátom som si dala cieľ jedno finále, už v piatok som si to splnila na päťstovke. Radšej mám dvojstovku, verila som si na nej viac už po rozjazde. Mám momentálne asi najlepšiu form odvtedy, čo sa zameriavam na singlové disciplíny. Trochu som si verila aj na medailu, no uvidíme do budúcnosti. Dám si teraz oddych, premyslím si to v hlave, čo ďalej. Celkovo ma to však práve teraz baví asi najviac a na budúci rok sa zrejme pokúsim vybojovať olympijskú miestenku,“ uviedla Ivana Mládková pre RTVS.