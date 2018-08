Aktualizované: Slovenská K4 získala na majstrovstvách sveta striebro, zvíťazili Nemci

aktualizované 25. augusta, 16:17

MONTEMOR-O-VELHO 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Juraj Tarr a Gábor Jakubík vybojoval striebro v disciplíne K4 1000 m na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho (23.- 26. 8.). Slovákov predstihli iba Nemci, ktorí boli v cieli skôr o pol dĺžky lode. Bronz brali Španieli.

Vlček má šestnástu medailu

Člen slovenského strieborného kvarteta Erik Vlček získal už svoju šestnástu medailu zo svetových šampionátov a potvrdil pozíciu najúspešnejšieho kajakára slovenskej histórie. Aktuálne si 36-ročný rodák z Komárna vylepšil jagavú bilanciu na 10 zlatých – 3 strieborné – 3 bronzové. Slovensko sa stalo osemnástou krajinou so ziskom minimálne jedného cenného kovu na MS 2018 a už teraz vyrovnalo svoj medailový výsledok z Račíc 2017.

V tejto po novom už neolympijskej disciplíne sú Slováci trojnásobní olympijskí medailisti, naposledy v Riu de Janeiro 2016 si vybojovali striebro za víťaznými Nemcami vtedy v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka. Z pohľadu slovenských ambícií na MS 2018 budú zaujímavé aj preteky v K4 na 500 m, kde kvarteto v zložení Samuel Baláž, Csaba Zalka, Milan Fraňa, Tibor Linka začne rozjazdou ešte v sobotu o 17.11 h a prípadné A-finále príde na rad v nedeľu od 14.25 h.

Mládková chcela lepšie umiestnenie

Slovenská reprezentantka Ivana Mládková skončila na 9. mieste vo finále disciplíny K1 500 m na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho. Mládková počas finálovej jazdy bola aj šiesta, resp. siedma, ale v záverečných 200 m sa pred ňu napokon dostali všetky zostávajúce súperky.

Mládková takmer zopakovala umiestnenie spred roka z MS v Račiciach, kde finišovala na päťstovke na ôsmom mieste. Majsterkou sveta sa stala Maďarka Danuta Kozáková, ktorá do svojej bohatej zbierky úspechov pridala dvanásty titul, z toho tretí na olympijskej päťstovke.

„Včera sa mi jazdilo pocitovo lepšie ako dnes, hoci ráno som sa cítila dobre. Otočil sa vietor, nebolo to také ako včera, skôr bezvetrie. Podmienky boli teda výborné. Vedela som, že toto bude moja posledná ťažká päťstovka v tomto roku, chcela som si to čo najviac užiť. Škoda, že som neskončila o jedno-dve miesta vyššie. So semifinálovou jazdou som bola určite spokojnejšia. Vo finále som sa v eufórii snažila dať do toho všetko a možno preto sa tam vyskytli chybičky,“ uviedla Ivana Mládková pre RTVS.

Úžasný pocit

Slovensko mala zastúpenie aj v ženskom A-finále v C1 na 200 m, Gabriela Ladičová vo svojej premiére v bojoch o medailu na svetovom šampionáte skončila deviata. Deväťnásťročná talentovaná Šamorínčanka sa od začiatku pohybovala na siedmom až ôsmom mieste, ale napokon „spadla“ na poslednú deviatu priečku.

Ladičová urobila v porovnaní s vlaňajškom obrovský výkonnostný skok, keďže pred rokom na MS v Račiciach skončila síce tiež deviata, ale v B-finále, čiže celkovo osemnásta.

„Je to neskutočný a úžasný pocit. Všetky tie pretekárky, ktoré som v semifinále predstihla, boli pred rokom ešte výkonnostne ďaleko predo mnou,“ uviedla Ladičová ešte pred začiatkom finále pre RTVS.

Majsterkou sveta sa stala kanadská favoritka Laurence Vincentová-Lapointová, ktorá pridala do zbierky deviatu zlatú medailu z majstrovstiev sveta, resp. šiestu v disciplíne C1 200 m.