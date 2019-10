SMK volá po jednotnej maďarskej kandidátke do volieb, rokovať chce s Bugárom aj Simonom

Vládna strana Most-Híd chce zintenzívniť rokovania o vytvorení volebnej strany so Stranou maďarskej komunity (SMK) a Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou (MKDA). Agentúru SITA o tom informovala Klára Magdeme z Mosta-Híd. O tomto postupe podľa nej rozhodlo pondelňajšie predsedníctvo strany.

Republiková rada SMK v sobotu rozhodla, že s Mostom-Híd bude rokovať. Vládna strana toto rozhodnutie víta. „Musíme nájsť jasné a praktické riešenie, ktoré bude garantovať reprezentáciu regiónov a národností v parlamente,“ povedala Magdeme.

Prieskumy preferencií politických strán ukazujú, že ak by kandidovali samostatne, ani Most-Híd, ani SMK by sa do parlamentu nedostali. SMK rokovala s Mostom-Híd aj počas leta. Kameňom úrazu bolo zloženie kandidátky. Most-Híd chcel za jej lídra Bélu Bugára, SMK bola proti. MKDA sa s Mostom-Híd v lete na spoločnom postupe dohodla.