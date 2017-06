Most-Híd nevylúčil podporu Rezníka, koalíciu so Smerom a SNS pre Miku nerozbije

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Most-Híd podľa predsedu strany Bélu Bugára koalíciu pre Václava Miku nerozbije.

Ako povedal na piatkovej tlačovej besede, poslanecký klub Most-Híd bude o voľbe generálneho riaditeľa RTVS rokovať pred druhým kolom a bude tiež rokovať s koaličnými partnermi. „Nie je vylúčené, že sa budeme musieť stretnúť s kandidátom alebo kandidátmi. Opozícia mala inú možnosť, len ju prekombinovala,“ povedal Bugár.

Zároveň nevylúčil, že by v utorňajšej voľbe Most-Híd podporil Jaroslava Rezníka. „Vždy musíte robiť kompromisy. Otázne je, či viete kompromisy akceptovať,“ konštatoval. Ak by Most dostal garanciu pri menšinovom vysielaní, situácia by sa menila, pretože Rezníkovi Most práve vyčíta obmedzovanie vysielania národnostného rádia Patria.

Kto by sa mal podľa vás stať novým riaditeľom RTVS? 84% Václav Mika 16% Jaroslav Rezník Hlasovať a zobraziť výsledky

Hrnčiar rokoval s opozíciou

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar oznámil, že on za Most rokoval o voľbe s opozíciou. Spomenul rozhovor s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom. Dohodli sa na podpore Michala Ruttkaya.

„Dohodli sme sa, že je podstatné, aby do druhého kola nepostúpil s Jaroslavom Rezníkom Václav Mika, ale Ruttkay. Kollár informoval opozíciu o postoji Mostu-Híd,“ povedal Hrnčiar s tým, že opozícia zmarila túto snahu na poslednú chvíľu.

Opozícia sa rozhodla pre voľbu Miku. „Most mal snahu postupovať spoločne, ale s kandidátom, ktorého si dokáže predstaviť,“ uviedol Hrnčiar.

Žitňanská zvažuje demisiu

Podľa Bugára voľba riaditeľa RTVS ukázala, že ak nedôjde k dohode v koalícii, nedá sa počítať, že voľba bude úspešná. Budeme pri personálnych zmenách presadzovať, aby pri ďalších nomináciách bola dohoda v koalícii.

Podľa predsedu poslaneckého klubu Most-Híd Gábora Gála je pre stranu kľúčový post generálneho riaditeľa RTVS, nie kandidát Václav Mika.

Bugár zároveň oznámil, že sa črtá v koalícii dohoda na voľbe členky Súdnej rady SR. Podpredsedníčka Mostu a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská totiž odmieta kandidatúru štátnej tajomníčky rezortu Moniky Jankovskej. Tá je dnes vo funkcii ako nominantka Smeru. Žitňanská v prípade jej zvolenia zvažuje demisiu.