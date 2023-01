Murray sa na Australian Open opäť natrápil, s Kokkinakisom odohral takmer šesťhodinový zápas

Britský tenista Andy Murray sa aj v 2. kole dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne poriadne natrápil na postup. Tridsaťpäťročný trojnásobný grandslamový víťaz hral s domácim Thanasiom Kokkinakisom 5 hodín a 45 minút a aj keď prehrával 0:2, napokon zvíťazil 4:6, 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3, 7:5. Duel sa skončil až po štvrtej hodine ráno miestneho času.

Zápas bol veľmi vyrovnaný

„Zápas bol veľmi vyrovnaný, boli v ňom frustrácia, napätie aj vzrušenie. Toto víťazstvo je úžasné, ale už chcem ísť do postele a spať,“ povedal hneď po stretnutí dvojnásobný olympijský šampión.

Andy Murray dokázal už po 11. raz v kariére otočiť stav duelu z 0:2 na 3:2 na sety, čo je najviac z aktívnych hráčov. Nebol to však najdlhší zápas histórie Australian Open, celkový rekord na turnajoch „veľkej štvorky“ stanovili v roku 2008 Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis, ktorí hrali až do 4.34 h miestneho času.

Diváci zostali až do konca

„Je úžasné, že diváci zostali až do konca. Naozaj si cením, že to urobili a vytvorili nám atmosféru,“ doplnil víťaz US Open 2012 a Wimbledonu v rokoch 2013 a 2016, ktorý hral v Melbourne Parku päťkrát vo finále bez zisku titulu.

Na Australian Open 2023 odohral päť setov aj v zápase 1. kola, v ktorom zdolal 13. nasadeného Taliana Mattea Berrettiniho.

Dvadsaťšesťročný Austrálčan Kokkinakis mohol získať cenný skalp, no nezlomného Brita napriek výhode nezdolal a musí si počkať na svoju premiérovú účasť vo 4. kole dvojhry na grandslamovom turnaji.