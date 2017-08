Musíme hrať šikovne, lebo Slováci sú silní a doma budú iniciatívnejší, zdôraznil Slovinec Jokič

ĽUBĽANA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Obranca slovinskej futbalovej reprezentácie Bojan Jokič vie, že ak chce mužstvo Srečka Katanca pomýšľať na postup na MS 2018 do Ruska aj po najbližšom zápase na Slovensku, musí v Trnave (1. septembra o 20.45 h SELČ) zabodovať a následne v domácej prostredí triumfovať nad Litvou (4. septembra o 20.45 h SELČ v Ľubľane).

Na chrbát im dýchajú Škóti

Slovinci sú momentálne v eliminačnej F-skupine tretí (11 bodov) za druhými Slovákmi (12) a prvými Angličanmi (14). Na chrbát im dýchajú osembodoví Škóti.

„Všetci sa sústredíme na reprezentáciu, tréningy a zápasy, ktoré nás čakajú. Naším cieľom je neprehrať na Slovensku a doma zdolať Litvu. Potrebujeme zbierať body, aby sme skončili aspoň druhí v skupine,“ netají ambície Balkáncov obranca Bojan Jokič.

Slovensko má kvalitné mužstvo

Hráč ruského klubu FK Ufa naznačil, čo by mohlo na Slovákov platiť. Podľa Jokiča by si mali Slovinci zobrať to dobré z minuloročného vzájomného súboja, v ktorom zdolali tím Jána Kozáka tesne 1:0.

„Musíme byť trpezliví. Vieme, že Slovensko má kvalitné mužstvo. Musíme hrať tak, ako vieme. Minulý rok sme dokázali, že na tohto súpera máme. Musíme si to priviezť aj do Trnavy a pokúsiť sa získať priaznivý výsledok. Musíme hrať šikovne, pretože Slováci sú silní. Budú iniciatívnejší, keďže nastúpia doma, ale myslím si, že by to mohol byť náš zápas,“ doplnil 31-ročný ľavý bek so skúsenosťami zo španielskej La Ligy, kde si obliekal dres Villarrealu.

V piatich zápasoch Slovinci so Slovákmi ani raz neprehrali, pričom v ostatných troch konfrontáciách zvíťazili. „Štatistiky sú na našej strane, no každý zápas ponúka iný príbeh. Prichádza najdôležitejšia fáza kvalifikácie, v Trnave nesmieme prehrať,“ zdôraznil Bojan Jokič.