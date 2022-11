Musk zdvihol zo stoličiek progresívne médiá, podľa Daniša zaťal svojimi sľubmi o Twitteri do živého

Elon Musk ovládnutím mikroblogovacej siete Twitter rozvíril nervozitu u značnej skupiny médií. Ako píše Dag Daniš vo svojom komentári pre portál Štandard, dôvodom je, že „Musk vybočil z pripečenej mediálnej spartakiády. Uvažuje slobodne a suverénne. A to sa v strede stáda neodpúšťa“.

Autor považuje amerického miliardára za liberála, ktorý je zástancom slobody, teda aj slobody slova bez cenzúry.

Pokrytectvo médií a sociálnych sietí

„Väčšinu médií a sociálnych platforiem nahnal pred zrkadlo. A hneď im aj povedal, čo v ňom uvidia, keď prestanú klopiť zrak. Uvidia cenzorov a manipulátorov,“ domnieva sa. Tvrdí, že Musk poukázal na pokrytectvo sociálnych sietí a médií.

Daniš tiež tvrdí, že práve správcovia médií a online platforiem, ktorí sa považovali za liberálov konajú presne opačne. Dôvodom má byť, že v slobode – a špeciálne v slobode slova – vidia problém. A riešiť ho chcú cenzúrou. Vymazávaním tých, ktorých oni sami vyhlásia za „toxických“. Keďže si už nectia slobodu, polemiku či práva oponenta, nemožno ich označovať za liberálne orientovaných, ale za progresívnych.

„Teda hodnoty, ktoré progresívec hodil do koša – v záujme veľkej prevýchovy spoločnosti pod vlajkou novej, progresívnej viery,“ uvádza.

Musk zdvihol všetkých zo stoličiek

Muskova vízia zmeny Twitteru má fungovať ako námestie, kde môže každý slobodne vyjadriť, čo si myslí. „Musk si túto kulisu vychutnal. Do centrály Twitteru si priniesol umývadlo. A vyhlásil, že okamžite končí s tými, ktorí mali na starosti cenzúru,“ píše Daniš.

Zároveň však dodáva, že jeho motívy nemusia byť morálne, skôr ide o podnikateľský zámer. „Biznisu by sa predsa malo dariť hlavne vtedy, keď sa nepokúša politicky kádrovať svojich zákazníkov. A vymazávať ich v záujme progresívnych vlastníkov pravdy,“ domnieva sa.

Musk plánuje rozšíriť služby mikroblogovacej siete napríklad o mikroplatby za online nákupy a správu účtov (podobne fungujú online siete v Číne).

Vyhodil celé vedenie Twitteru

Podľa Daniša, sú progresívne médiá z podnikateľa nervózne najmä preto, že manipulácie fungujú v mediálnom priestore len vtedy, ak „všetci veľkí hráči držia predpísanú líniu. A robia jednostranné kampane. Keď menšie médiá vybočia, nič sa nedeje. Vyhlásia ich za extrémistov. Problém nastáva vtedy, ak sa rozbije kartelová jednota najsilnejších“. Túto líniu však miliardár narušil tým, že prepustil celé vedenie Twitteru, ktorých považoval za cenzorov.

„Niekto by možno namietal, že tu nejde o zrážku zástancov slobody s manipulátormi, ale o záslužný boj s dezinformáciami. Teda so škodlivým mediálnym obsahom. Táto námietka je pekná, ale neplatná. Pretože v tejto oblasti neexistuje vážnejší spor. Každý (aj Musk) priznáva, že sociálne siete majú byť zodpovedné a musia regulovať nenávistný a agresívny obsah. Napokon, sú na to platné zákony a trestné kódexy,“ píše Daniš, ktorý si myslí, že v skutočnosti nejde o boj proti dezinfoscéne, ale skôr o boj medzi manipulátormi.

Vypínanie Trumpových účtov

Zároveň pripomína, že s novou politikou médií a sociálnych sietí prišiel známy filantrop George Soros ešte za vlády Donalda Trumpa.

Ten verejne kritizoval zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga a vyzval ho na odchod z vedenia spoločnosti. Dôvodom bolo, že sociálna sieť nepristupovala zodpovedne k regulácii používateľov, resp. k ich nenávistnému a toxickému obsahu podobne ako platforma Youtube či Twitter. Tie tento obsah vymazávali a používateľom blokovali kontá.

„Soros sa pritom nijako netajil motívom: cenzúra mediálneho obsahu bola podľa neho nevyhnutná na to, aby bol porazený Trump. A aby voľby vyhrali progresívci,“ pripomína Daniš Sorosove argumenty spred dvoch rokov.

Prezidentské voľby v USA

Daniš pritom upriamil pozornosť na prezidentskú kampaň, v ktorej o priazeň voličov bojoval súčasný prezident USA Joe Biden a exprezident Donald Trump. Menšie konzervatívne médiá pravidelne zverejňovali správy o podozreniach, že syna Joea Bidena mohli korumpovať ukrajinské a čínske firmy v čase, keď bol viceprezidentom zodpovedným za Ukrajinu a Čínu.

Naopak sociálne siete a veľké médiá tieto informácie zablokovali s tým, že ide o nepravdivé informácie. „Veľká časť verejnosti, vykrmovaná prevažne progresívnymi médiami, sa o pochybnom ukrajinskom a čínskom pozadí „konzultanta“ Huntera Bidena nič nedozvedela. Prípadne sa dozvedela len to, že niekto zlý o ňom šíri konšpirácie, ktoré tí dobrí múdro vyhodnotili a zastavili,“ uvádza Daniš s tým, že krátko po voľbách sa týmito špekuláciami začali zaoberať aj úrady.

„Účel bol splnený. Médiá aj sociálne siete počas kampane tieto informácie izolovali a spálili,“ doplnil. Donaldovi Trumpovi neskôr zrušili účty na Twitteri, Youtube či Facebooku, pretože neustále šíril podozrenia z volebných podvodov a dokonca aj zburcoval dav, aby napadli budovu Kapitolu. Daniš tiež pripomína, že kontá americkému prezidentovi nezrušili súdy či regulačné úrady, ale šéfovia médií a sociálnych sietí.

Cenzúra zo strany sociálnych sietí

„Bola to chyba. V slobodnej a demokratickej spoločnosti je neprijateľné, aby niekto svojvoľne, bez právnych postupov, vypínal tých, ktorých označí za „nepriateľov“. Jedna vec je kontrolovať obsah a vymazávať prejavy nenávisti (to sociálne siete veľmi nerobia, nechce sa im platiť editorov). Druhá vec je natvrdo a natrvalo umlčať a digitálne zlikvidovať politického rivala progresívcov… Ako upozornil nemecký Bild, Twitter sa správal pokrytecky a svojvoľne – toleroval aktivitu iránskeho radikála Alího Chámeneího, no Trumpa mávnutím palca nadol zlikvidoval,“ myslí si.

Musk po prevzatí Twitteru sľubuje, že jeho sieť nebude robiť politické kampane, ale obchod a Trumpovi ponúkol obnovu konta. Podľa Daniša to však nie je to najpodstatnejšie, skôr ide o to, že „ako jeden z väčších hráčov vybočuje z novej inkvizičnej politiky médií a sociálnych sietí. A progresívnym dozorcom ukazuje, že spravovanie verejného priestoru sa dá robiť aj inak. Liberálne.“

„Muskova vzbura zákonite spustila alarm. Pretože uvoľňovanie obojkov a slobodné dýchanie môže byť nákazlivé,“ uzavrel.