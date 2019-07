Na diskusiu ministrov krajín západného Balkánu o vstupe do EÚ príde aj Mayová a Merkelová

Ministri krajín západného Balkánu ašpirujúcich na členstvo v Európskej únii (EÚ) sa stretávajú v Poľsku so svojimi partnermi z únie, aby prediskutovali úroveň integračného procesu, ktorému chýba impulz.

Pridajú sa aj Mayová a Merkelová

K stretnutiu ministrov zahraničných vecí, vnútra a hospodárstva v Poznani sa v piatok pridajú aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, britská premiérka Theresa Mayová a poľský prezident Andrzej Duda.

Poľský hostiteľ, minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz, vo štvrtok uviedol, že zahrnutie západného Balkánu do EÚ by zvýšilo stabilitu regiónu a jeho rozvoj, rovnako by sa rozšírila oblasť hodnôt 28-členného bloku.

Kandidáti na členstvo v EÚ

Zo západného Balkánu sú kandidátskymi krajinami na členstvo v EÚ Čierna Hora, Srbsko, Severné Macedónsko a Albánsko. Potenciálnymi kandidátmi sú Bosna a Hercegovina a Kosovo.

Poľsko momentálne predsedá takzvanému Berlínskemu procesu, iniciatíve, ktorá vytvára rámec pre spoluprácu krajín západného Balkánu s členskými krajinami Európskej únie.