Na Slovensku sa zrejme zavedie ročné zúčtovanie odvodov, mala by ho vykonávať Sociálna poisťovňa

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Od roku 2021 by sa malo na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Mala by ho vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2022 za rok 2021.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu parlament posunul do druhého čítania. Poistné na sociálne poistenie by sa tak malo od začiatku roka 2021 platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou má byť úrazové a garančné poistenie, ktoré sa ročne zúčtovávať nebude.

Každoročné zúčtovanie

Sociálna poisťovňa má ročné zúčtovanie každoročne vykonávať do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka.

Ročné zúčtovanie sa má vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a na zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie sa nemá vzťahovať na štát, ani na dobrovoľne poistené osoby.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení by sa mal zrušiť a mal by sa nahradiť maximálnym ročným vymeriavacím základom, ktorý sa bude uplatňovať na zamestnávateľa, zamestnanca a SZČO na platenie preddavkov na poistnom.

Pri vykonaní ročného zúčtovania sa pomerne zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený.

Úľava na poistnom

Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti-dohodári a od 1. júla 2018 aj dôchodcovia-dohodári,sa má zachovať v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. V porovnaní so súčasným stavom budú dohodári, ktorí si ju uplatnia, povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody.

Ak si dohodári odvodovú odpočítateľnú položku počas roka neuplatnia v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma odvodovej odpočítateľnej položky uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu.

Pre SZČO sa má zachovať súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platila preddavky na poistnom.

Zmena vymeriavacieho základu

Ak sa po ročnom zúčtovaní sociálnych odvodov zmení vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa vypočítala dôchodok, nemocenskú dávku alebo dávku poistenia v nezamestnanosti, sumu dávky poisťovňa nanovo určí zo zmeneného vymeriavacieho základu. Výšku vyplácanej dávky poisťovňa zmení od bežnej splátky.

„Ak sa suma dávky zníži, poistenec nebude mať povinnosť vrátiť rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny,“ uviedlo ministerstvo práce. Ak sa však suma dávky zvýši, Sociálna poisťovňa doplatí poistencovi rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny.