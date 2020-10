Na veľký záujem o pretestovanie bude vláda reagovať, vyhlásil Naď a priznal, že ho prezidentka sklamala

Keď uvidíme obrovský záujem o pretestovanie a my ľudí nebudeme vedieť pretestovať, budeme na to reagovať. V piatkovej diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Doplnil, že vláda určite zasadne v nedeľu 1- novembra, ministri sú na to podľa neho pripravení.

Naď reagoval aj na piatkové vyjadrenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, z ktorého je, ako zdôraznil, sklamaný. „Naozaj som si myslel, že sme všetci na jednej lodi,“ uviedol. Podľa vlastných slov čakal, že prezidentka vyzve zdravotníkov, aby sa prihlásili. Ako dodal, počet zdravotníkov stále rastie.