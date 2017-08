Na vrtuľníkoch Black Hawk letela prvýkrát čisto slovenská posádka, výcvik pokračuje

BRATISLAVA 27. augusta (WebNoviny.sk) – Na nových vrtuľníkoch Black Hawk vzlietla tento týždeň po prvý raz čisto slovenská posádka. Informácia je zverejnená na internetovej stránke Ozbrojených síl SR.

Slovenská posádka v zostave Vladimír Jakubík, Ján Zvalený a Štefan Okoš, urobila prelet po trase Prešov – letisko Poprad a späť. Z prešovskej základne vzlietli v čase 10:00 s návratom o 12:05. Doteraz lietali vždy zmiešané posádky aj s americkým inštruktorom. Ten ešte stále je na Slovensku a pokračuje vo výcviku ďalších posádok.

Ozbrojené sily SR majú od júna k dispozícii dva nové americké vrtuľníky UH-60M Black Hawk. V prvom rade budú slúžiť na výcvik pilotov. Ďalšie dva vrtuľníky prídu na Slovensko na budúci rok a päť vrtuľníkov z tohto kontraktu, ktorý uzavrelo v roku 2015 ešte predchádzajúce vedenie ministerstva obrany, bude dodaných v roku 2019.

Vrtuľníky Slovensko nakúpili cez americký zahraničný vojenský predajný systém Foreign Military Sales (FMS) za 261 miliónov amerických dolárov, splácať by sme ich mali do roku 2024. Ruské vrtuľníky Mi-17 budú naďalej zabezpečovať Leteckú pátraciu a záchrannú službu. Ich životnosť je zatiaľ do roku 2019. Oba druhy vrtuľníkov môžu byť použité aj pri domácom krízovom manažmente, pri hasení požiarov či evakuácii pri povodniach.